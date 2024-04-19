Принц Уильям поблагодарил волонтеров за поддержку Кейт Миддлтон: «Вы так добры»

Принц Уильям с некоторых пор стал появляться на публике без своей супруги Кейт Миддлтон. Принцесса больна и сейчас занимается исключительно вопросами своего здоровья.

На этот раз принц Уильям поддержал благотворительную организацию Surplus to Supper, приняв участие в акции, направленной против выбрасывания еды.

Во время мероприятия принц Уильям охотно общался с волонтерами организации, которые заранее подготовились к встрече с представителем Королевского семейства.

41-летний принц Уильям был тронут, когда волонтер Рэйчел Кандаппа передала ему две открытки с пожеланиями выздоровления принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и королю Карлу, который проходит курс лечения от рака.

«Большое вам спасибо, вы так добры», - сказал принц Уильям волонтеру.

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По материалам hellomagazine.com