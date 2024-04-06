Актер Василий Ливанов опроверг слухи об онкологическом заболевании

Василий Ливанов, известный актер, опроверг слухи о том, что у него обнаружено онкологическое заболевание. Информация об этом появилась в интернете накануне. Сам актер утверждает, что он здоров и не имеет никаких серьезных заболеваний. Ранее сообщалось, что Василий Борисович обратился к врачам из-за общего недомогания, и медицинское обследование выявило у него анемию. Но он заверил, что с ним все в порядке.

При общении с журналистами Ливанов выразил свое возмущение по поводу распространения ложной информации о его здоровье. Он подчеркнул, что такие слухи являются клеветой и призвал привлечь к ответственности тех, кто их распространяет.

«Какой-то мерзавец распространил слух, что у меня онкология. Прижать бы его за то, что распускает этот бред», — подчеркнул артист.

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Василий Борисович стал знаменитым благодаря роли Шерлока Холмса в советском телефильме Игоря Масленникова. Он также известен своими голосами в различных мультфильмах и фильмах, пишет KP.RU.