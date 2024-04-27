Игорь Ливанов о сыновьях от жены Ольги: «Если наказываю, потом прошу прощения»

Игорь Ливанов. Фото: Global Look Press

Актер Игорь Ливанов счастлив в третьем браке.

70-летний актер Игорь Ливанов стал гостем программы НТВ «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В студии он рассказал, в частности, о своих сыновьях от третьей жены Ольги. Старшему наследнику пары Тимофею восемнадцать лет, младшему, Илье, - восемь. 

Оба мальчика удивительно похожи на своего звездного отца. Тимофей Ливанов пришел в студию «Секрета на миллион» и признался, что хочет пойти по стопам папы, стать актером. Игорь Ливанов заявил, что поддерживает сына.

«Я счастлив в этой профессии, как я могу препятствовать. Впихивать в профессию не буду, а помогать буду», - сказал Игорь Ливанов.

Сын Игоря Ливанова Тимофей. Фото: кадр программы

Младший сын Игоря Ливанова, восьмилетний Илья ходит в школу и, как и старший брат, занимается каратэ. 

Игорь Ливанов признался, что старается не наказывать наследников. В их семье эта функция принадлежит маме. А если иногда и срывается, то просит у детей потом прощение.

Младший сын Игоря Ливанова Илья. Фото: кадр программы

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«Я, если наказываю, потом прошу прощения, говорю: «Прости, я был неправ», - признался Игорь Ливанов.

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