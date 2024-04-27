Игорь Ливанов о сыновьях от жены Ольги: «Если наказываю, потом прошу прощения»

70-летний актер Игорь Ливанов стал гостем программы НТВ «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В студии он рассказал, в частности, о своих сыновьях от третьей жены Ольги. Старшему наследнику пары Тимофею восемнадцать лет, младшему, Илье, - восемь.

Оба мальчика удивительно похожи на своего звездного отца. Тимофей Ливанов пришел в студию «Секрета на миллион» и признался, что хочет пойти по стопам папы, стать актером. Игорь Ливанов заявил, что поддерживает сына.