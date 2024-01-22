Жена Милоша Биковича впервые поделилась фото с новорожденным сыном

Милош Бикович был завидным холостяком. Однако уже больше года он состоит в отношениях с юристом из Черногории Иванкой Малич. Не так давно стало известно, что они тайно сыграли свадьбу, а потом избранница актера раскрыла свою беременность.

В январе у пары родился первенец. Кристина Асмус, которая ранее работала с Милошем, проболталась, что у него теперь растет сын. Но имя ребенка супруги еще скрывают. Однако накануне Малич выложила его первое фото в соцсети.