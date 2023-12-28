Милош Бикович тайно женился на сербской модели Иване Малич

Звезда комедии «Холоп» Милош Бикович тайно женился. Его секрет выдал коллега по съемочной площадке фильма Иван Охлобыстин. Рассказывая про работу над второй частью картины, актер подметил, что Бикович – настоящий патриот и верующий человек, а также новоиспеченный семьянин.

«Милош - настоящий православный человек. У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава Богу. У него прекрасная жена. Еще Милош высокий профессионал и понимает суть русской культуры», - рассказал Охлобыстин сайту aif.ru.

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Свадьбу свою актер тщательно скрыл, и судя по тому, что до сих пор о ней ничего не было известно, у него это удачно получилось. Бикович давно в отношениях с 26-летней Иваной Малич. Сербская модель беременна и вот-вот подарит первенца знаменитому ловеласу.