Стас Михайлов лично ответил на оскорбления Аллы Пугачевой: «Надо найти в себе силы не обвинять»

Стас Михайлов на днях отметил свое 55-летие, устроив концерт для поклонников в зале на 11 тысяч человек. Среди приглашенных заметили и родителей артиста. Мама певца Людмила Васильевна и отец Владимир Михайлович не стали скрывать, что их расстраивает то, что они могут прочитать в прессе.

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Так, неприятным инцидентом стал конфликт, в которой артиста втянула Алла Пугачева. В свое время музыкант нелестно высказался в адрес тех, кто теперь зло отзывается о соотечественниках, живя за границей. Подобное Стас Михайлов посчитал недопустимым и бесчестным. Однако Алла Пугачева все приняла на свой счет и в оскорбительной форме обратилась к певцу.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Я бы стала перед тобой на колени, да ноги не те», - говорила певица.

В ответ Стас Михайлов обратился уже лично к артистке, дав понять, что его совершенно не задевают ее слова.

«То, что она испытывает — это ее лично, то с чем она закончит свою жизнь. Надо найти в себе силы не обвинять кого-то, а просто сказать: все, спасибо», - считает муж Инны Михайловой.

Ранее мы писали о том, как отметил свой день рождения в элитном ресторане Стас Михайлов.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.