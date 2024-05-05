Стас Михайлов пригласил родителей из Сочи на банкет по случаю своего 55-летия

Свой день рождения Стас Михайлов отменил на сцене — зал на 11 тысяч человек был забит до отказа. Поклонники подпевали артисту, танцевали. На первом ряду — родители певца: мама Людмила Васильевна и отец Владимир Михайлович.

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«Что такое адреналин! Я еще по 5 утра не буду спать, колотит», - признался за кулисами Стас Михайлов.

Юбиляра поздравил и Григорий Лепс, сделав ему шикарный презент.

«Подарил я ему золотые очки из своей коллекции. Начинали вместе...» - говорит певец в эфире программы «Ты не поверишь!»

Вспомнила о своем знакомстве с еще на тот момент малоизвестным артистом и Катя Лель. Она сразу оценила талант музыканта.

«На мероприятии в Краснодарском крае я была хейдлайнером. Я тогда подумала, кто этот человек, какие у него песни клевые. И вдруг через какое-то короткое время Стас был уже везде», - подметила Катя Лель.

Кстати, на концерт сына приехали и его родители, несмотря на преклонный возраст, они веселились не хуже поклонников. Мама артиста заметила: «Сын у нас замечательный!».

«В сорок лет я стал известным, а пел с 20 лет. Кто вообще может поверить», - отметил Стас Михайлов.

Напомним, что певец родился в простой семье. Его отец бывший летчик, а мама всю жизнь была медсестрой.

«Маме нужно помогать финансово», - говорит Стас Михайлов, подмечая, что его родители ни в чем не нуждаются.

А своим главным счастьем певец считает семью: красавицу жены Инну Михайлову и детей. После концерта музыкант пригласил друзей и звездных коллег на банкет в роскошный ресторан. Помимо дорогих закусок и деликатесов не обошлось и без именинного пирога — Стас Михайлов задул свечи на четырехъярусном торте под аплодисменты приглашенных.