Анна Хилькевич о работе в сериале «Универ. 13 лет спустя»: «Встает выбор: карьера или любовь»

Анна Хилькевич, известная актриса и звезда сериала «Универ. 13 лет спустя» поделилась с Teleprogramma.pro своими мыслями о персонаже, которого играет, заодно раскрыв некоторые детали сериала.

Героиня Анны Хилькевич по имени Мария, по словам актрисы, обладает сложным характером и искаженным восприятием жизни.

Мария, несмотря на свою внешнюю привлекательность и обаяние, часто проявляет абьюзивные черты по отношению к своему мужу. Она считает, что ответственность за ее жизнь лежит на других людях, включая мужа. Он должен обеспечивать ее финансово, потому что она «вся такая классная и хорошая». Однако жизнь расставляет все по своим местам, и однажды Мария сталкивается с последствиями своего отношения к мужу. Их отношения заходят в тупик.

Несмотря на то, что Мария тянет на себе заботу о детях, она также является карьеристкой. С одной стороны, она кажется инфантильной девушкой, но с другой стороны, она может быть очень жесткой. Мария устраивается на работу к своему бывшему возлюбленному.

«И перед Марией встает выбор: карьера или любовь, и если любовь, то какая и с кем именно», - отметила Анна Хилькевич.

Как будут развиваться события, поклонники узнают из новых серий.

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