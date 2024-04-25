«Не помню, как остался цел»: Кузя на коне, Маша на мели, а Майкл в разводе — как снимали «Универ. 13 лет спустя»

В прошлом году в Москве полным ходом шли съемки нового сезона сериала «Универ. 13 лет спустя», который стартует 13 мая на телеканале ТНТ. Это продолжение предыдущих серий, рассказывающих о том, как сложилась жизнь персонажей спустя десять лет после окончания вуза.

Так, теперь герой Виталия Гогунского – Кузя – в буквальном смысле оказался на коне. А персонаж Стаса Ярушина обрел взрослую дочь.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке, которая разместилась в столичном аэропорту «Шереметьево» и вот, что там увидела.

Как проходят съемки сериала «Универ. 13 лет спустя»

В этот раз знаменитая московская воздушная гавань выглядит необычно. Так, в зоне duty-free везде установлены камеры, а пассажиров просят не заходить за условные красные линии. Россияне и иностранные гости, находящиеся в аэропорту, с удивлением смотрят на происходящее и прислушиваются к знаменитой команде «Камера! Мотор!».

Пока особого ажиотажа нет, поскольку в аэропорту не появились главные звезды сериала: Стас Ярушин, Виталий Гогунский, Анна Хилькевич.

По словам креативного продюсера проекта Евгения Соболева, добиться разрешения съемок в аэропорту оказалось очень нелегко, но, тем не менее, съемочной группе удалось совершить чудо. А вот в одном из прошлых сезонов локации воздушной гавани снимали в торговом центре Твери. И это выглядело очень органично. Но когда в кадре узнаваемые места аэропорта «Шереметьево», это в корне меняет дело.

Как рассказал Евгений Соболев, в аэропорту снималась финальная сцена, когда все герои, не сговариваясь, встречаются там и принимают важные для себя решения. Можно сказать, что разрубаются узлы их проблем. А жизненных перипетий у героев сериала в новом сезоне действительно накопилось немало.

Например, Маша (Анна Хилькевич) в одиночку тащит на себе двух детей, пока научный сотрудник Валентин (Александр Мартынов) до сих пор ждет своего великого открытия. Но дождется ли – вот в чем вопрос.

А тем временем в жизни Марии появляется бывший парень. Эдуард Кузьмин по прозвищу Кузя (Виталий Гогунский), который становится влиятельным предпринимателем, «пельменным королем» и приезжает в Москву якобы для того, чтобы расширить свой бизнес. Но на самом деле цель новоявленного бизнесмена – вернуть свою бывшую девушку. Как же разрешится этот любовный треугольник?