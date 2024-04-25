«Не помню, как остался цел»: Кузя на коне, Маша на мели, а Майкл в разводе — как снимали «Универ. 13 лет спустя»

В прошлом году в Москве полным ходом шли съемки нового сезона сериала «Универ. 13 лет спустя», который стартует 13 мая на телеканале ТНТ. Это продолжение предыдущих серий, рассказывающих о том, как сложилась жизнь персонажей спустя десять лет после окончания вуза.
Так, теперь герой Виталия Гогунского – Кузя – в буквальном смысле оказался на коне. А персонаж Стаса Ярушина обрел взрослую дочь.
Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке, которая разместилась в столичном аэропорту «Шереметьево» и вот, что там увидела.
Как проходят съемки сериала «Универ. 13 лет спустя»
В этот раз знаменитая московская воздушная гавань выглядит необычно. Так, в зоне duty-free везде установлены камеры, а пассажиров просят не заходить за условные красные линии. Россияне и иностранные гости, находящиеся в аэропорту, с удивлением смотрят на происходящее и прислушиваются к знаменитой команде «Камера! Мотор!».
Пока особого ажиотажа нет, поскольку в аэропорту не появились главные звезды сериала: Стас Ярушин, Виталий Гогунский, Анна Хилькевич.
По словам креативного продюсера проекта Евгения Соболева, добиться разрешения съемок в аэропорту оказалось очень нелегко, но, тем не менее, съемочной группе удалось совершить чудо. А вот в одном из прошлых сезонов локации воздушной гавани снимали в торговом центре Твери. И это выглядело очень органично. Но когда в кадре узнаваемые места аэропорта «Шереметьево», это в корне меняет дело.
Как рассказал Евгений Соболев, в аэропорту снималась финальная сцена, когда все герои, не сговариваясь, встречаются там и принимают важные для себя решения. Можно сказать, что разрубаются узлы их проблем. А жизненных перипетий у героев сериала в новом сезоне действительно накопилось немало.
Например, Маша (Анна Хилькевич) в одиночку тащит на себе двух детей, пока научный сотрудник Валентин (Александр Мартынов) до сих пор ждет своего великого открытия. Но дождется ли – вот в чем вопрос.
А тем временем в жизни Марии появляется бывший парень. Эдуард Кузьмин по прозвищу Кузя (Виталий Гогунский), который становится влиятельным предпринимателем, «пельменным королем» и приезжает в Москву якобы для того, чтобы расширить свой бизнес. Но на самом деле цель новоявленного бизнесмена – вернуть свою бывшую девушку. Как же разрешится этот любовный треугольник?
Героев ждет любовь, смех и новые приключения. Фото: телеканал ТНТ
Александр Мартынов: «У меня есть перекосы в сторону семьи!»
По словам исполнителя роли Валентина Александра Мартынова, он будет решать свои задачи нестандартными способами.
«Валентин как персонаж вырос. Это проявляется в его гибкости, в умении находить компромиссы в семейной жизни, в отношениях с детьми, в работе, - поясняет Александр Мартынов. – В общем, взрослеет. Валентин преподнесет сюрпризы: и самому себе, и Маше, и зрителям».
Для персонажа Валентина очень важна работа. Фото: телеканал ТНТ
- Как же, на ваш взгляд, нужно действовать в такой ситуации, когда человек хочет реализовать свой творческий потенциал и стать счастливым, но в то же время ему нужно кормить семью? Это же на самом деле очень сложный выбор.
- Мудрая пара найдет компромисс, который удовлетворит обоих. Увлечение вожака, главаря, главы семьи – его работа, поскольку для мужчины работа очень важна. И для меня тоже!
Хотя лично у меня есть перекосы в сторону семьи. Иногда я могу отменить работу, какие-то пробы, поездки и спектакли, чтобы побывать в запланированном отпуске со своими родными. Но это я, а вот Валентин другой.
Анна Хилькевич: «С одной стороны, моя героиня – очень инфантильная, а с другой, - очень жесткая!»
По словам Анны Хилькевич, порой ее героиня проявляет абьюз по отношению к своему мужу. У нее искаженное восприятие жизни. Маша считает, что ответственность за ее жизнь несут другие люди, что муж ей что-то должен. Мол, я вся такая классная и хорошая и поэтому приноси мне деньги. Но жизнь расставляет все по местам. И однажды Мария пожинает плоды своего отношения к мужу. А сами отношения заходят в тупик.
«Маша действительно тянет на себе детей, но она и в том числе карьеристка. С одной стороны, она такая инфантильная девушка, а с другой, очень жесткая, - объясняет журналистам Анна Хилькевич.
- Но Мария - материалистка, поэтому поначалу ей было важно, чтобы муж приносил деньги, но раз он не делает этого, то ok, хорошо, мне уже нечего делать, и я пойду на работу. Только это не просто работа, а работа у ее бывшего возлюбленного.
И перед Марией встает выбор: карьера или любовь, и если любовь, то какая и с кем именно».
Марии предстоит выбор между карьерой и любовью. Фото: телеканал ТНТ
По словам Анны, иногда женщинам действительно приходится выбирать, как поступить, если отношение к мужу значительно поменялось, а на горизонте появляется успешный бывший кавалер или же новый ухажер. На отношения Маши повлияла не только бытовая рутина или материальный достаток. Она перестала чувствовать себя нужной и любимой, а для каждой женщины это очень важно. Как говорит Анна, между Кузей и Машей все еще остается та самая искра. Но и супруга она все-таки любит.
Что же можно предпринять в такой ситуации? Зрители узнают об этом уже в новом сезоне сериала, который, несомненно, преподнесет немало сюрпризов. Одно появление Виталия Гогунского спустя десять лет после последних съемок «Универа» чего стоит…
Виталий Гогунский: «Я вернулся, я соскучился, меня ждали»
По словам Виталия Гогунского, на его возвращение в проект повлияли зрители. Ведь каждый второй комментарий в соцсетях был: «Кузя, вернись, вернись». Как шутит сам артист, порой возникало ощущение, что это пишет его бывшая жена. А потом Виталию позвонили с телеканала ТНТ и также попросили вернуться.
«У меня нет предрассудков по поводу одной роли. Кузя – это полюбившийся зрителями персонаж. И он дает мне силы, ты, что называется, находишься в процессе. Я вернулся, я соскучился, меня ждали», - восклицает актер.
По словам Виталия, коллеги по площадке встретили его очень тепло. Появление его персонажа внесло свежие яркие краски в проект.Как уверяет артист, за годы отсутствия в сериале он побывал во многих странах, пожил на Ибице и в российском монастыре.
Герой Виталия Гогунского Кузя вернулся с новыми силами. Фото: телеканал ТНТ
«Сейчас это практически отдых по сравнению с тем, когда мы только начинали «Универ» в 2007 году. Тогда я просто выгорел за пять лет. И я давал себе столько же, чтобы войти в ресурс, потому что пять лет в павильоне – это много. Но в целом это очень сильный опыт», - отметил Виталий.
Кстати, вернулся Эдуард Кузьмин очень эффектно – в прямом смысле верхом на коне. Да еще и в статусе «пельменного короля». Почему именно пельменного, а не вареничного или еще какого-либо другого, спросит пытливый читатель, особо не знакомый с перипетиями сюжета сериала «Универ». И Виталий Гогунский, конечно, найдет, что ответить ему.
«Это только вы и «Уральские пельмени» не ассоциируют Кузю с пельменями. А официанты, работники общепита троллят меня и спрашивают: «Ну что, пельменей?». А я отвечаю, что мне, пожалуйста, с кетчупом и майонезом, - объясняет Виталий.
- И «Уральские пельмени» мне говорят, что они ассоциируются с пельменями. А я отвечаю: «Нет, ребят, вы не ассоциируетесь. Вы просто «пельмени». А с ними ассоциируется Кузя. Тем более он все время ел пельмени. Это же его любимое блюдо».
А вот что касается лошадей, то у Виталия уже имеется опыт общения с этими животными. И он едва не окончился трагедией, но впоследствии пригодился на съемочной площадке. Вот как это было!
«Однажды, когда я приехал в Грузию, меня там спросили: «А ты умеешь ездить верхом?». У меня ведь действительно имелся такой опыт, только вот на этих объездных лошадях, которые ходят за морковкой. А грузины в горах ездят на конях без седел, – рассказал актер Teleprogramma.pro.
- И, конечно, когда на коня сел такой чайник, как я, я даже не успел взять поводья. И лошадь тут же – фыж! Грузины же на них гоняют просто, как на феррари. Помню только, что вслед я услышал крик: «Кузя, убили».
Мой хороший знакомый, отец Серафим просто стал зеленого цвета. А лошадь продолжает меня нести, а кругом асфальт и снег. Это сейчас смешно, а тогда было не очень.
Ведь в горах передо мной возник обрыв. В общем, не помню, как я спрыгнул и остался цел.
Гогунский уверен, что зрители оценят возвращение полюбившихся героев. Фото: телеканал ТНТ
- А как было в сериале «Универ»? Как вел себя конь – также ретиво?
- Я понимаю, что такое лошадь, что для нее значит некие обстоятельства: свет, камера, мотор. А на съемочной площадке еще и дым пускали. Но, благо, что лошадь - тяжеловес Рут, принимавшая участие в съемках «Универа», опытная. И я, кстати, даже ездил с ней знакомиться. Конечно, немного волновался, но Рут нам помогла.
Оказалось, что наша 15-летняя подопечная очень умная, и со второго дубля поняла, что от нее требуется. А не все актеры это понимают. Лошадь все сделала идеально. И когда я посмотрел картинку, это был просто смех.
Люди редко бывают довольны, когда смотрят на себя со стороны, а тут я прямо смеялся. В общем, действительно получилось возвращение на коне.
- Какую самую необычную реакцию на вас и на вашего персонажа доводилось слышать от зрителей?
- Мне раньше кричали Кузя, а теперь кричат: «Гогунский!». Но самая приятная реакция была в Питере два года назад, ко мне стали подходить ребята, которые в два раза больше меня со словами: «Спасибо вам за наше счастливое детство». Очень трогательно…
Последние сезоны я, видимо, устал. А вот сейчас прочитал сценарий и стало смешно. А когда смешно на бумаге, то это уже основа. Ведь в кино работают только самоотверженные люди, которые все попадут в рай. Потому что сниматься по 14 часов – это физически трудная работа. Авторы долго писали сценарий, это огромный труд. Так что думаю, что будет интересно.
Над сериалом трудилась большая команда ТНТ и Comedy Club Production. Фото: телеканал ТНТ