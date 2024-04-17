Ирина Ортман о личной жизни и абсолютном счастье: «Я счастливый человек. Я живу, я здорова, у меня есть семья»

Певица, выпускница «Фабрики звезд – 3» и участница группы «Тутси» Ирина Ортман активно гастролирует и постоянно принимает участие в ряде телевизионных проектов. В разговоре с Teleprogramma.pro артистка рассказала о самых главных моментах в своей жизни, а также поделилась секретами красоты.

О выборе профессии

– Вы родились в семье музыкантов и тоже связали свою жизнь с музыкой. Однако прекрасно состоялись также как актриса и телеведущая. Что вам ближе на самом деле?

– Да, действительно, я родилась в семье музыканта, и, как мне кажется, мой путь был предопределен. Но я бы, наверное, не стала так громко заявлять о том, что состоялась как актриса. Это абсолютная неправда. Я никогда даже не указываю, что я актриса, и не говорю об этом, потому что у меня было всего несколько эпизодических ролей. Где-то мы играли сами себя с девочками, в частности в сериале «Счастливы вместе». Но назвать это какой-то профессией точно у меня не повернется язык.

Как телеведущая, наверное, да. Были несколько проектов, и то они были не на федеральных каналах. Ну, пожалуй, тут я могу сказать, что — да, как телеведущая не состоялась, может быть, но обозначилась, скажем так. Естественно, ближе всего мне профессия певицы артистки, музыканта, потому что я все-таки училась на это. У меня два музыкальных образования.

«В жизни я не экстремальный человек»

— Вы не боитесь трудностей и принимаете участие в экстремальных ТВ-проектах. Какой из этих проектов стал для вас самым значимым?

— Я, более того, очень люблю всякие экстремальные шоу, люблю себя проверять на прочность.

Наверное, один из таких запоминающихся проектов был для меня в Аргентине. Это были «Жестокие игры». Наверное, было сложнее от того, что до этого я перелетала из одной точки нашей страны в другую, то есть был плотный гастрольный график. Прилетела в Аргентину — была разница во времени. Заключалась сложность еще в том, что снимали весь пул одним днем. А я неожиданно для себя прошла до финала, но не рассчитала свои физические силы. И когда уже мы остались с актрисой Дашей Екамасовой в финале вдвоем, я забралась на эту высоченную 30-метровую водяную горку и просто поняла, что дальше идти не готова. Я сошла с дистанции, хотя думаю, что могла бы победить. Вот, наверное, этим запомнился проект. Именно тем, что я его чуть-чуть не дожала.

— Вы сами любите экстрим или предпочитаете не рисковать?

— В жизни я, наверное, не экстремальный человек. С возрастом стараюсь больше осторожничать. Были у меня планы прыгнуть с парашютом, но так я этого и не сделала. Думаю, что уже и не сделаю.