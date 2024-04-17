Ирина Ортман о личной жизни и абсолютном счастье: «Я счастливый человек. Я живу, я здорова, у меня есть семья»

Певица, выпускница «Фабрики звезд – 3» и участница группы «Тутси» Ирина Ортман активно гастролирует и постоянно принимает участие в ряде телевизионных проектов. В разговоре с Teleprogramma.pro артистка рассказала о самых главных моментах в своей жизни, а также поделилась секретами красоты.
О выборе профессии
– Вы родились в семье музыкантов и тоже связали свою жизнь с музыкой. Однако прекрасно состоялись также как актриса и телеведущая. Что вам ближе на самом деле?
– Да, действительно, я родилась в семье музыканта, и, как мне кажется, мой путь был предопределен. Но я бы, наверное, не стала так громко заявлять о том, что состоялась как актриса. Это абсолютная неправда. Я никогда даже не указываю, что я актриса, и не говорю об этом, потому что у меня было всего несколько эпизодических ролей. Где-то мы играли сами себя с девочками, в частности в сериале «Счастливы вместе». Но назвать это какой-то профессией точно у меня не повернется язык.
Как телеведущая, наверное, да. Были несколько проектов, и то они были не на федеральных каналах. Ну, пожалуй, тут я могу сказать, что — да, как телеведущая не состоялась, может быть, но обозначилась, скажем так. Естественно, ближе всего мне профессия певицы артистки, музыканта, потому что я все-таки училась на это. У меня два музыкальных образования.
«В жизни я не экстремальный человек»
— Вы не боитесь трудностей и принимаете участие в экстремальных ТВ-проектах. Какой из этих проектов стал для вас самым значимым?
— Я, более того, очень люблю всякие экстремальные шоу, люблю себя проверять на прочность.
Наверное, один из таких запоминающихся проектов был для меня в Аргентине. Это были «Жестокие игры». Наверное, было сложнее от того, что до этого я перелетала из одной точки нашей страны в другую, то есть был плотный гастрольный график. Прилетела в Аргентину — была разница во времени. Заключалась сложность еще в том, что снимали весь пул одним днем. А я неожиданно для себя прошла до финала, но не рассчитала свои физические силы. И когда уже мы остались с актрисой Дашей Екамасовой в финале вдвоем, я забралась на эту высоченную 30-метровую водяную горку и просто поняла, что дальше идти не готова. Я сошла с дистанции, хотя думаю, что могла бы победить. Вот, наверное, этим запомнился проект. Именно тем, что я его чуть-чуть не дожала.
— Вы сами любите экстрим или предпочитаете не рисковать?
— В жизни я, наверное, не экстремальный человек. С возрастом стараюсь больше осторожничать. Были у меня планы прыгнуть с парашютом, но так я этого и не сделала. Думаю, что уже и не сделаю.
В жизни Ирина Ортман предпочитает не рисковать. Фото: личный архив певицы
Возрождение «Тутси»
— Вы достаточно успешно развивали сольную карьеру, а потом решили возродить «Тутси». Почему приняли такое решение? Какова цель?
— Каждая из девочек группы «Тутси» всегда развивала свою сольную карьеру и в перерыве, пока группы не существовало, и во время. Одно другому не мешает. Наше решение возобновиться было абсолютно обоюдным. Мы все скучали друг по другу, записали несколько песен, сейчас гастролируем и очень этому рады.
— Сложно ли было возродить группу, поклонников стало больше, чем в годы «Фабрики»?
— Опять-таки повторюсь. У нас не было рьяного желания возродить группу. Мы с девочками решили записать одну песню. Песня нашла отклик в сердцах наших поклонников.
Позже мы встретились с Виктором Яковлевичем Дробышем, и он предложил нам вновь поработать вместе, чему мы, конечно, были безумно рады. Записали пять прекрасных песен, на одну из которых сняли клип. Поклонников прибавилось, потому что те наши поклонники, которые были еще при «Фабрике», они подросли, у них появились свои детки. Они стали ставить наши песни своим деткам, на концерт приходят уже полными семьями, где поют все хором. Это, безусловно, нас радует. Поэтому однозначно аудитория стала больше.
«Фабрика звезд»
— Сейчас шоу, которое открыло вам путь на эстраду, возродили. Как вы считаете, это актуально или такой формат уже не интересен публике?
— Конечно же, я в курсе, что «Новая Фабрика» сейчас. Формат действительно немножко другой. Ребята, насколько я знаю, не живут 24/7 друг с другом. Конечно, это чувствуется.
Продюсеры этого проекта молодцы. Они сумели передать вот это накал страстей, который происходит в пятничных шоу, как у нас. Видно, как ребята друг за друга болеют, когда особенно голосуют команды. Это всегда очень и очень интересно. Мне понравилось. Я смотрела несколько выпусков и прям даже заностальгировала немножечко.
— Сложно ли выпускникам «Фабрики звезд» удержаться на волне популярности?
— Да, безусловно, сложно. Остались, можно сказать, на плаву единицы. Кто-то в большей степени популярен, кто-то в меньшей, кто-то совсем исчез. Но это не просто, как любому артисту держаться на плаву. Это задачка не из легких.
— В прошлом у вас был конфликт с Настей Крайновой? Сейчас общаетесь?
— Да, был конфликт действительно, но мы выяснили отношения. Сейчас мы нормально общаемся, здороваемся. Не скажу, что мы дружим, но подписаны в социальных сетях и достаточно по-доброму можем с ней парой фраз перекинуться.
Ортман считает, что сложно удержаться на волне популярности. Фото: личный архив певицы
Секреты красоты
— Глядя на ваши фото кажется, будто время не властно над вами, как удается сохранять фигуру?
— Конечно же, я придерживаюсь исключительно интуитивного питания. Я слушаю свой организм. Многие годы я вегетарианка. С недавних пор перестала есть яйца и рыбу. Мне так комфортно.
Спорт в моей жизни присутствует, но опять-таки не какие-то силовые тренировки, хотя они тоже были в моей жизни, а сейчас только кардио. Я много хожу и стараюсь ходить по 6–10 километров каждый день, но когда есть на это возможность.
— А внешность? Делаете какие-то косметические процедуры?
— Да у меня есть блефаропластика. Я делаю ботокс на протяжении 10 лет. Я это не скрываю. Пробовала ниточки делать тоже. Конечно же, все это я делаю, и мне кажется, это вполне естественно в наше современное время.
О личном
— Были ли в жизни какие-то поворотные или переломные моменты, которые повлияли на всю дальнейшую жизнь?
— Да, конечно, были. Наверное, это самый ключевой период. Можно сказать, до Москвы и после Москвы, переезд в столицу. Это было очень рискованно. Со стороны моих родителей было непростое, как мне кажется, решение отправить меня.
И «Фабрика звезд». Это такие ключевые моменты, которые изменили мою жизнь в корне.
— Расскажите о своей личной жизни. Приходится идти на какие-то жертвы ради любви?
— Я, наверное, не хотела бы рассказывать о ней что-то подробное. О моей личной жизни известно столько, сколько должно быть известно.
Наверное, любовь и заключается в какой-то жертвенности. Ну, как правило, я считаю, что должно быть все в гармонии и понимании. Когда есть любовь, это не про жертвенность. Есть доверие, понимание и любовь.
— Вы ставите цели в жизни или предпочитаете плыть по течению?
— Я вообще верю в судьбу, честно признаюсь. Есть периоды в жизни человека, когда нам нужно прилагать какие-то вот прям серьезные шаги, от которых будет зависеть наша дальнейшая жизнь. Когда-то нужно просто довериться судьбе и плыть по течению. Я живу всегда исключительно по интуиции, по своему сердцу. Я очень чуткий человек по натуре. И если мне что-то кажется, то это не кажется, абсолютно так и есть. Родилась 22 июля на стыке между Раком и Львом, больше себя чувствую Раком и 4-я по нумерологии — это абсолютно интуитивные люди. Поэтому вот как-то так и доверяю себе.
— Что не хватает для полного счастья?
— А что такое счастье? Я счастливый человек. Я живу, я здорова, у меня семья: мама, папа, племянники.
Новые песни
— Поделитесь вашими творческими планами? Готовите что-то для поклонников?
— Планы у нас с девочками — записывать новые песни, гастролировать на радость своих зрителей, слушателей.
Группа «Тутси» продолжает гастролировать и дарить поклонникам новые песни. Фото: личный архив певицы
«Буду готовиться к Пасхе»
— Скоро Пасха. Вы печете куличи и красите яйца? Есть свои рецепты? Поделитесь?
— Я очень люблю этот праздник. Я пощусь в этом году, делаю это осознанно. Буду готовиться к Пасхе, безусловно. Изумительно печет куличи моя родная сестра. Я лишь могу помочь, яйца крашу. Люблю это делать. Сейчас очень много разных возможностей, всякие копирочки есть и красочки. Ну красочками тоже крашу, но стараюсь не злоупотреблять. Рецептов у меня своих нет, но вот единственное: покрасить как-то яйца — может, листочками, заматывать ниточками.
Люблю украшать корзины, покупаю разные ленточки, искусственные яйца. Просто сейчас такое изобилие пасхальной продукции, что даже иногда определиться сложно, что лучше купить. Всегда выбор сделать сложнее, чем раньше.