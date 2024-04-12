Крайнова высказалась о Бузовой: «Не понимаю, почему мужчины не встают в очередь за Олей»

Участница шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!», певица Настя Крайнова в интервью Teleprogramma.pro высказалась о личной жизни поющей телеведущей Ольги Бузовой. Анастасия Крайнова называет себя подругой Ольги Бузовой и признается, что нежно относится к ней.

Анастасия Крайнова рассказала, что искренне не понимает, почему такая успешная, талантливая и во всех отношениях замечательная девушка Ольга Бузова одинока.

«Я лично не понимаю, почему мужчины не встают в очередь за Олей. Она потрясающая девушка, и любой из мужчин должен заваливать Олю подарками и осыпать комплиментами. В ней так много любви и так много заботы», - поделилась Анастасия Крайнова.

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