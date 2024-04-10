Евгений Кунгуров извинился перед первой женой после развода: «Я предал ее, сделал больно»

Внезапная смерть Евгения Кунгурова поразила его коллег и близких. Его друзья заверили, что он никогда не жаловался и не говорил о проблемах. Однако у артиста была сложная судьба. Он пережил большую любовь. С 2012 года Кунгуров был в браке с Наталье Троицкой. Они жили душа в душу. Актриса даже ушла из театра, чтобы больше времени посвящать супругу.

Денег у них тогда было немного. А по слухам, певец даже злоупотреблял алкоголем. От пагубной зависимости жена пыталась его спасти. А когда на Евгения обрушилась слава, он закрутил роман с Еленой Максимовой, которую встретил на шоу «Голос». Об измене он сам сообщил жене и ушел из семьи. Но с Еленой у него так и не было серьезных отношений.

Позже артист сожалел, что предал супругу и просил у нее прощения через прессу.

«Да, я предал ее, сделал больно и прошу прощения. И сейчас молюсь о том, чтобы Наташа была здорова, счастлива. Встретила мужчину, который ее полюбит, родила еще ребенка. А я всегда буду рядом. Мне никуда от нее не уйти, да и не хочу», — говорил он в интервью.

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Его второй брак с Ириной Мелединой казался удачным. Избранница родила ему двоих детей: дочку и сына. Но в прошлом году, как оказалось, они едва не развелись. Жена певца успела обратиться в суд, но неправильно оформила документы. По всей видимости, позже они помирились.

В 2023 году несколько раз артист лежал в психиатрической клинике. По некоторым данным, он лечился от расстройства личности и депрессии. Никто не знает, какие проблемы у него были в браке. Именно жене он сообщил, что намерен покончить с собой, пишет Teleprogramma.pro.