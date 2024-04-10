Адвокат рассказал, что дорогостоящую квартиру Кунгурова поделят жена, дети и его родители

8 апреля трагически погиб Евгений Кунгуров. Это стало ударом для его родных и друзей. Примечательно, что певец в последние годы был востребован и стал хорошо зарабатывать. Если раньше он влез в долги, и денег ему едва хватало на пропитание и проезд в общественном транспорте, то потом артист купил квартиру в центре Москвы на улице Зоологическая. Теперь стоимость жилья в том районе достигает цен в 250 миллионов рублей.

У Кунгурова осталась жена Ирина, а также дети: шестилетний Иван и двухлетняя Ариадна. Также у артиста есть отец-десантник, прошедший войну в Афганистане, и мама, которая пела в студенческом ансамбле.

Адвоката Юрий Шель рассказал Teleprogramma.pro, как будет поделено наследство Кунгурова. Он признался, что обычно все делится в равных долях между родственниками.

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