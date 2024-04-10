Певец Кунгуров в первом браке влез в долги: «Выгребал мелочь из копилки»

Евгений Кунгуров ушел из жизни 8 апреля. Певец в последние годы был очень успешным и регулярно выступал на сцене. Друзья удивились тому, что он решился на суицид. Никто не подозревал, что него у него были душевные проблемы. Артист был в браке с Ириной Мелединой, которая родила ему сына и дочку. Оказалось, что год назад они едва не развелись по инициативе жены. Певец хотел спасти отношения ради наследников.

Знакомые удивляются тому, что у Евгения не было гармонии в семье, так как он был заботливым и хорошо зарабатывал. Хотя в его первом браке с Натальей Троицкой у него порой не было денег. Певец сам рассказывал, что влез в долги.

«Набрали долгов, которые частично отбивали моими редкими выступлениями. Под конец шоу «Один в один!» ситуация была настолько плачевная, что я выгребал мелочь из копилки Кирилла (сын Натальи от прошлых отношений, — Прим. ред.), чтобы добраться до «Мосфильма», — делился он.

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Наташа ради него даже ушла из театра. Она многое делала для мужа. Однако когда Кунгуров прославился и стал популярным, он ушел из семьи. У него случился роман с участницей «Голоса» Еленой Максимовой. Певец признался супруге в измене. Для нее это стало ударом. Другие подробности из жизни артиста собраны в большой статье Teleprogramma.pro.