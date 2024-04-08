Продюсер «Давай поженимся!» Муравицкая рассказала, как Гузеева пришла в ужас от мамы героини

На днях корреспондент сайта Teleprogramma.pro побывал на съемках «Давай поженимся!». Ему удалось узнать разные закулисные истории. Креативный продюсер шоу Екатерина Муравицкая рассказала, что ищет героев на разных сайтах, даже на «Авито».

Она призналась, что за минувшие годы в студии происходили разные ситуации. Порой телеведущей Ларисе Гузеевой бывает непросто, когда приходят сложные герои. Так Екатерина вспомнила, что была девушка, которой не могли подобрать пару несколько серий. А все из-за того, что женихов не одобряла ее мама.

«Мама страшно «закомплексовала» эту девушку. И Лариса то и дело пыталась ей объяснить, что она сама портит жизнь своей дочери. Программа снималась лет семь назад, но Лариса до сих пор с ужасом вспоминает эту женщину с дочкой», — пояснила продюсер.

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По ее словам, тогда телеведущая даже заболела, так как все силы отдала съемкам. Также Муравицкая рассказала, что особенно сильно всем запомнились съемки с участием животных. Это были не простые звери, а артисты цирка.