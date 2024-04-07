Паулина Андреева сняла кольцо, рассказав о своем кризисе: «Знаете, бывают жены в наказание, бывают во вспоможение»

Паулина Андреева и Федор Бондарчук уже несколько месяцев вызывают слухи о проблемах в их браке. На публике режиссер появлялся без обручального кольца, а теперь и актриса последовала его примеру. В недавнем интервью для YouTube-проекта «Театральный журнал» Андреева избежала вопросов о личной жизни, но поделилась трудностями, с которыми столкнулась, будучи женой известного кинодеятеля.

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Она упомянула, что из-за своего статуса ей приходится бороться с глобальным недоверием окружающих к ее идеям и проектам. Кроме того, актриса подчеркнула, что часто сталкивается с предубеждениями и насмешками в свой адрес. Паулина также рассказала о своем личном дневнике, который она ведет уже много лет. Она считает его отличным инструментом для самопознания, но не хочет, чтобы записи были обнародованы, даже после ее смерти.

По словам жены режиссера, киносообщество не раз критиковало ее за то, что она бралась писать сценарий для Федора Бондарчука. Актриса дала понять, что многие ему даже всерьез сочувствовали, намекая, что ей вряд ли удастся создать что-то по-настоящему ценное.

«Знаете, бывают жены в наказание, бывают во вспоможение. Поэтому было трудно выдерживать, что тебе действительно никто не доверяет. Сценарный цех просто разносил в пух и перья еще на этапе узнавания о том, что я что-то собралась писать», - отметила Паулина Андреева.

Напомним, что от Федора Бондарчука Паулина Андреева родила сына Ивана, в марте мальчику исполнилось три годика. Актриса редко расскзаывает о сыне, и скрывает то, что происходит в ее семье. Не так давно появились слухи, что у пары не все так гладко, как казалось многим.

Кстати, бывшая жена Федора Бондарчука модель Светлана Бондарчук счастлива в новых отношениях и воспитывает сына Петра. Почти год звездная блондинка скрывала факт того, что у нее появился ребенок. С бывший мужем Светлана Бондарчук старается не общаться. Это заметно на светских мероприятиях.

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