SHAMAN в Краснодаре спел «Я русский» на парковке

Поклонники SHAMAN'a ждали его выступления в Краснодаре, поэтому артист решил устроить сразу два концерта, а потом еще и спел на парковке.

Выступление во Дворце спорта «Олимп» прошло с аншлагом, хотя стоимость билетов доходила до девяти тысяч рублей.

В связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле» охрана была усилена — стояли автоматчики, дежурила «скорая помощь».

После выступления Ярослав Дронов вышел к поклонникам в сопровождении охраны, которая выстроилась в живое заграждение.