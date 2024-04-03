SHAMAN в Краснодаре спел «Я русский» на парковке

Поклонники SHAMAN'a ждали его выступления в Краснодаре, поэтому артист решил устроить сразу два концерта, а потом еще и спел на парковке.
Выступление во Дворце спорта «Олимп» прошло с аншлагом, хотя стоимость билетов доходила до девяти тысяч рублей.
В связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле» охрана была усилена — стояли автоматчики, дежурила «скорая помощь».
После выступления Ярослав Дронов вышел к поклонникам в сопровождении охраны, которая выстроилась в живое заграждение.
Ярослав Дронов. Фото: скриншот видео в Telegram-канале SHAMAN.
Он, не снимая с лица черную маску, вместе с фанатами спел припев своей песни «Я русский». Затем музыкант поклонился и уехал на черном Mercedes.
«Родные, несмотря ни на что, мы будем продолжать петь вместе. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я — русский!» — написал SHAMAN в своем Telegram-канале.
Ранее ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал, что скончавшаяся Либерж Кпадону десять лет назад потеряла ребенка.