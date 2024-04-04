Илья Авербух признался, что карьеру киноактера начинать не намерен

Илья Авербух стал известным фигуристом и в последние годы активно создавать свои ледовые шоу. Он также режиссирует разные торжественных спортивных мероприятий. Но недавно ему довелось стать актером. Он снялся во втором сезоне сериала «Папины дочки. Новые» вместе с женой Лизой Арзамасовой. Он сыграл сам себя.

В интервью Илья признался, что быть за кадром ему нравится больше. Ранее он уже снимался в другом сериале — «Время жестоких». По его словам, тогда он еще думал, что может стать отличным актером, но уже после первого опыта в кино понял, что это не так.

«Я убедился, что моя история — быть за режиссерским пультом, за кадром. Сегодня, так как я играл самого себя, а все остальное сделала Лиза, думаю, что справился. Но карьеру киноактера начинать не намерен», — заявил Авербух в беседе с Teleprogramma.pro.

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Также он добавил, что сериал «Папины дочки» успел стать культовым. Фигурист считает, что создателям картины удается хорош передать характеры персонажей, придумать узнаваемые диалоги, что и привлекает внимание зрителей.