Роза Сябитова сообщила, что размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей

Телеведущая, сваха Роза Сябитова раскрыла размер своей пенсии. Звезда Первого канала получает от Социального фонда России 15 тысяч рублей ежемесячно. Деньги эти она даже не тратит, остаются на счете. А «кормят» ее другие доходы.

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На скромную пенсию Сябитова не жалуется в отличие от некоторых знаменитых пенсионеров. Говорит в интервью Teleprogramma.pro, что не привыкла так поступать.

«И мне не приходит это в голову. Нас так воспитали, потому что бабушка мне всегда говорила, что о пенсии надо думать после получения первой зарплаты», - объяснила Сябитова.

Напомним, ранее размер своей пенсии раскрыла «отмененная» Лолита Милявская. Она получает 23 тысячи рублей. Вслед за ней назвал сумму и Юрий Лоза – цифра скромнее, 17 тысяч.