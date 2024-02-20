«Я откладывала «яйца» по разным корзинам»: Роза Сябитова и Илона Броневицкая высказались о своей пенсии

Певец Юрий Лоза посетовал на небольшой размер пенсии – 16 000 рублей. По словам музыканта, он лишился надбавки, положенной москвичам, поскольку получает авторские отчисления. Артист удивился тому, как при таких выплатах живут среднестатистические пенсионеры.
По словам Юрия Лозы, 15 000 рублей он тратит только на охрану своей дачи. Как признается артист, его расходы за месяц составляют две пенсии.
«Мне обязательно нужно что-то делать: работать, писать песни, ходить на эфиры, выкладывать ролики в Интернете. Лолита тоже занимается деятельностью, озвучила пенсию», — объяснил певец журналистам.
Кстати, размер пенсии Лолиты Милявской составляет 23 856 рублей, о чем она также недавно сообщила СМИ. Но в отличии от Юрия Лозы ей положена московская надбавка.
А что же другие наши артисты? Устраивает ли их сумма, выплачиваемая им как пенсионерам?
Роза Сябитова: «Я больше стараюсь думать, как зарабатывать самой»
Размер пенсии Розы Сябитовой составляет 15 000 рублей. Она оставляет эти суммы на накопительном счете. Мы поинтересовались у артистки, почему она не жалуется на столь скромные цифры?
Роза Сябитова. Фото: Михаил Фролов/ КП
«Потому что не жаловалась моя бабушка, мама. И мне не приходит это в голову. Нас так воспитали, потому что бабушка мне всегда говорила, что о пенсии надо думать после получения первой зарплаты, - пояснила Роза Сябитова. - Надеяться на государство, конечно, хорошо, но лучше мы сами, сами.
Поэтому я и откладывала «яйца» по разным корзинам, работала, родила детей. То есть расчет опоры на старость – это дети, внуки, хорошая работа, бизнес, которым я занимаюсь. Все это меня кормит и будет кормить».
- Хотели бы иметь пенсию побольше?
- Будет больше – отлично. Это же наши налоги, оттуда и формируется пенсия. Но я больше стараюсь думать о том, как зарабатывать самой. Здесь я могу контролировать ситуацию в отличии от получения пенсии. Тогда зачем переживать?
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Илона Броневицкая: «Пенсия станет еще больше, когда я стану работать»
А вот певица Илона Броневицкая не стала называть никаких цифр. И только порадовалась грядущей надбавке.
Илона Броневицкая. Фото: Global Look Press
«Вы же понимаете, что я не живу на пенсию. Я не знаю ее размер. Недавно я получила звание заслуженной артистки.
Знаю, что будет надбавка и уже хорошо, - подчеркнула Илона Броневицкая. - Пенсия станет еще больше, когда я перестану работать, но переставать работать я не хочу».
- А что можете сказать о пенсии вашей мамы – Эдиты Пьехи?
- Мы заботимся о том, чтобы она жила не только на пенсию.