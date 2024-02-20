«Я откладывала «яйца» по разным корзинам»: Роза Сябитова и Илона Броневицкая высказались о своей пенсии

Певец Юрий Лоза посетовал на небольшой размер пенсии – 16 000 рублей. По словам музыканта, он лишился надбавки, положенной москвичам, поскольку получает авторские отчисления. Артист удивился тому, как при таких выплатах живут среднестатистические пенсионеры.

По словам Юрия Лозы, 15 000 рублей он тратит только на охрану своей дачи. Как признается артист, его расходы за месяц составляют две пенсии.

«Мне обязательно нужно что-то делать: работать, писать песни, ходить на эфиры, выкладывать ролики в Интернете. Лолита тоже занимается деятельностью, озвучила пенсию», — объяснил певец журналистам.

Кстати, размер пенсии Лолиты Милявской составляет 23 856 рублей, о чем она также недавно сообщила СМИ. Но в отличии от Юрия Лозы ей положена московская надбавка.

А что же другие наши артисты? Устраивает ли их сумма, выплачиваемая им как пенсионерам?

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Размер пенсии Розы Сябитовой составляет 15 000 рублей. Она оставляет эти суммы на накопительном счете. Мы поинтересовались у артистки, почему она не жалуется на столь скромные цифры?