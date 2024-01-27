Двойник Киркорова признался, что после вечеринки Ивлеевой гонорары выросли: «Мы начинаем жить лучше»

Филипп Киркоров недавно улетел в США. У него отменилось несколько концертов после вечеринки Насти Ивлеевой. И хоть певец извинился, что посетил скандальное мероприятие, ему также объявили бойкот на телевидении. Но в России у него есть двойник и не один.

49-летний Алексей Егожинский также является его официальным двойником. Он рассказал, что недавно сделал пластическую операцию, чтобы убрать деффекты на лице. Артист подчеркнул, что Киркорову после операций было проще, так как генетика у него лучше. Он также отметил, что король отечественной эстрады не потерял свою популярность и хоть и лишился части заработка, но все же не огромного.