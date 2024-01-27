Двойник Киркорова признался, что после вечеринки Ивлеевой гонорары выросли: «Мы начинаем жить лучше»

Филипп Киркоров недавно улетел в США. У него отменилось несколько концертов после вечеринки Насти Ивлеевой. И хоть певец извинился, что посетил скандальное мероприятие, ему также объявили бойкот на телевидении. Но в России у него есть двойник и не один.
49-летний Алексей Егожинский также является его официальным двойником. Он рассказал, что недавно сделал пластическую операцию, чтобы убрать деффекты на лице. Артист подчеркнул, что Киркорову после операций было проще, так как генетика у него лучше. Он также отметил, что король отечественной эстрады не потерял свою популярность и хоть и лишился части заработка, но все же не огромного.
«А вся эта ситуация — дополнительный пиар, а не удар для него. Вот если бы народ замолчал и перестал его воспринимать – это было бы страшно», – высказался Егожинский о вечеринке Ивлеевой.
Он признался, что тоже продолжает работать. По словам артиста, его гонорар за выступление может доходить до 100 тысяч рублей. Он также не стал утаивать, что размер заработка только вырос за последнее время.
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«Растут цены, но и растет уровень жизни. Зарплаты артистов тоже поднялись. Мы начинаем жить лучше. Хотя у больших звёзд гонорары чуть уменьшились, но они были космические. Так что у меня все замечательно», – похвастался дублер Киркорова.
Он рассказал, что его коллеги, которые выступает в образе Аллы Пугачевой, теперь зарабатывают меньше. При этом Алексей добавил, что фанаты Примадонны в стране остались, пишет «МК».