Актриса Анна Ардова призналась, что дочка и сын редко к ней приезжают: «Я им абсолютно не нужна»

Анна Ардова в этом году отметит 55-летний юбилей. Она построила успешную карьеру в кино и родила двоих детей. Ее сын Антон и дочка Соня пошли по стопам мамы, связав жизнь с актерской деятельностью.
Они уже повзрослели и живут самостоятельно. Антона можно увидеть в сериале «Иванько». А его сестра Соня с недавних пор является частью труппы МХТ им. Чехова. В программе «Мой герой» на канале ТВЦ Ардова призналась, что скучает по наследникам, которые стали к ней редко приезжать.
«Я им абсолютно не нужна. Я их обожаю, я по ним скучаю, что они меньше ко мне приходят», — поделилась народная артистка.
Ардова также похвасталась, что ее дети обрели счастье в личной жизни. Она подчеркнула, что это и ее делает счастливой. Напомним, что дочку актриса родила от журналиста Сергея Соколова. А вот сын появился на свет, когда она была в браке с актером Александром Шавриным, который умер в 2017 году.
Сын Анны женился в прошлом году на выпускнице Театральной школы им. Табакова Марии Боровичевой. А дочка звезды строит отношения с Денисом Парамоновым, который отметился в сериале «Пищеблок».