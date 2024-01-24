Актриса Анна Ардова призналась, что дочка и сын редко к ней приезжают: «Я им абсолютно не нужна»

Анна Ардова в этом году отметит 55-летний юбилей. Она построила успешную карьеру в кино и родила двоих детей. Ее сын Антон и дочка Соня пошли по стопам мамы, связав жизнь с актерской деятельностью.

Они уже повзрослели и живут самостоятельно. Антона можно увидеть в сериале «Иванько». А его сестра Соня с недавних пор является частью труппы МХТ им. Чехова. В программе «Мой герой» на канале ТВЦ Ардова призналась, что скучает по наследникам, которые стали к ней редко приезжать.