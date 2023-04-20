Почему Анна Ардова развелась после 20 лет брака: боль потери и страшные обвинения

Анна Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве. Ей на роду было написано стать актрисой, ведь она появилась на свет в творческой семье: мама, Мира Валерьяновна, была актрисой ТЮЗа, отец, Борис Викторович, — художником-постановщиком мультфильмов.

Правда, родители расстались, когда Ане не было и года, и вскоре мама вышла замуж за известного актера Игоря Старыгина.

Интересна история возникновения фамилии Ардовых. По семейной легенде дед Анны — писатель и драматург Виктор Ефимович Зиберман — был потомком ашкеназских евреев и сефардов (группа евреев Пиренейского полуострова). Став писателем, он взял псевдоним Сефардов, но потом сократил первые три буквы, оставив короткое и звучное Ардов.

Маленькая хулиганка

