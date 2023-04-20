Почему Анна Ардова развелась после 20 лет брака: боль потери и страшные обвинения

С детства Анна была «неудобной» и доставляла родным много хлопот: ее чуть не исключили из школы, пришлось применить отчаянные меры. Непокорная, эмоциональная, страстная натура Анны обеспечила ей немало шишек на жизненном пути.
История необычной фамилии
Анна Ардова в детстве. Фото: кадр из фильма «Если верить Лопотухину»
Анна Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве. Ей на роду было написано стать актрисой, ведь она появилась на свет в творческой семье: мама, Мира Валерьяновна, была актрисой ТЮЗа, отец, Борис Викторович, — художником-постановщиком мультфильмов.
Правда, родители расстались, когда Ане не было и года, и вскоре мама вышла замуж за известного актера Игоря Старыгина.
Интересна история возникновения фамилии Ардовых. По семейной легенде дед Анны — писатель и драматург Виктор Ефимович Зиберман — был потомком ашкеназских евреев и сефардов (группа евреев Пиренейского полуострова). Став писателем, он взял псевдоним Сефардов, но потом сократил первые три буквы, оставив короткое и звучное Ардов.
Маленькая хулиганка
Анна Ардова в юности. Фото: соцсети
В детстве Аня не отличалась послушанием и усидчивостью, скорее, наоборот: ее чуть не отчислили из школы за вызывающее поведение. Именно тогда родители вынуждены были отправить ее в Вологодскую область: там работала директором школы тетя девочки.
Ее строгость по отношению к племяннице сделала свое дело: вскоре Анну было не узнать — она полюбила книги, стала серьезнее относиться к учебе и задумалась об актерской профессии.
Театр имени Маяковского
Анна Ардова на сцене театра. Фото: Global Look Press
Правда, в ГИТИС ее приняли лишь с пятой попытки, так что девушке пришлось поработать и продавцом, и гардеробщицей, и даже младшим экономистом. Но все же она успешно окончила ГИТИС, получила диплом и была принята в труппу Театра имени Маяковского, где работает и по сей день, считаясь одной из ведущих актрис.
Кино принесло популярность
Анна Ардова в сериале «Берега любви». Фото: кадр из сериала
После первых малозаметных ролей в кино на актрису обрушился успех, это случилось благодаря телеспектаклю «Чума на оба ваши дома».
Потом последовали работы в популярных сериалах «Простые истины» и «Всегда говори «всегда». Вскоре актрисе уже не приходилось ходить по кастингам и искать работу: режиссеры сами находили ее.
Анна Ардова в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Фото: кадр из фильма
Ардова снималась в таких нашумевших фильмах, как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Моя безумная семья», «Дедушка моей мечты», «Частная жизнь», «Золотой папа»…
Невероятно популярным стал сериал «Последний из Магикян», в котором Анна Ардова сыграла Наташу, жену главного героя — Карена Магикяна, отца трех дочерей, переживающего о том, что род Магикянов может прерваться без наследника мужского пола.
Юмористические шоу
Анна Ардова в роли Наташи Магикян. Фото: кадр из сериала «Последний из Магикян»
В 2006 году в творчестве Анны Ардовой открылась новая страница: она начала участвовать в скетчах — и это оказалось настоящей находкой. Ардова прославилась как участница юмористического шоу «Женская лига» на ТНТ, а вскоре постановщица шоу Ольга Ланд пригласила Ардову в свой следующий проект — «Одна за всех».
Здесь уже играла одна Анна — все главные роли, перевоплощаясь в разных по характеру женщин, оказывающихся в различных жизненных ситуациях. Второстепенных персонажей играли Эвелина Бледанс и Татьяна Орлова. Этот юмористический проект настолько понравился и зрителям, и критикам, что в 2010 году Анна Борисовне вручили премию ТЭФИ как лучшей телевизионной актрисе.
Анна Ардова в сериале «Одна за всех». Фото: кадр из сериала
Участвовала Анна и в популярном шоу «Форт Боярд», была членом жюри музыкального конкурса «Точь-в-точь». Поклонники могли видеть актрису в программе «Смак» и в «Вечернем Урганте», в проектах «Мой герой» и «Приют комедиантов».
Сколько зарабатывает Анна Ардова?
По данным СМИ, Анну Ардову нередко приглашают на корпоративы, участие в которых оценивается в 300 тысяч рублей. Это — дополнительный доход актрисы, а сколько она зарабатывает, играя в театре и снимаясь в фильмах и сериалах, — не разглашается.
Первая любовь
Впервые Анна влюбилась в молодого преподавателя Школы-студии МХАТ. Его звали Алексеем, он помогал девушке подготовиться к поступлению в театральный вуз. Впрочем, очень скоро темпераментная Анна поняла: Алексей слишком «правильный» и в чем-то даже скучный для нее — и с легкостью разорвала отношения.
«Мучительные отношения»
Став «вольнослушательницей» Щукинского училища, Ардова без памяти влюбилась в Андрея Чиляндинова, который учился на 4-м курсе. Роман получился нелегким.
«Это были мучительные отношения. Стоило Андрею выпить, как он, не стесняясь моего присутствия, звонил своей бывшей жене и говорил, как ее любит, какая она красивая… Сидит, слезы размазывает, а у меня сердце от ревности разрывается», — вспоминала Ардова.
Наконец девушка не выдержала «эмоциональных качелей» и ушла от Андрея.
Брак с Даниилом Спиваковским
Анна Ардова и Даниил Спиваковский. Фото: Global Look Press
На первом курсе ГИТИСа у Анны умерла бабушка. Будущая актриса очень переживала, и тогда рядом с ней все чаще стал появляться Даниил Спиваковский, они вместе учились.
Прошло немало времени, прежде чем Анна поняла: участие Даниила — это не просто дружеская поддержка, а настоящее чувство. Влюбленные поженились и стали жить вместе с мамой Спиваковского. Однако частые и бурные ссоры довольно быстро привели их к разладу. Он не прожили вместе и года.
С Александром Шавриным: дочь, сын и внезапная смерть мужа
Анна Ардова с дочерью и сыном. Фото: соцсети
В 1996 году у Анны Ардовой родилась дочь. Актриса назвала девочку Софьей. Поклонники гадали: кто же отец ребенка? Потом выяснилось, что отцом Софьи был журналист Сергей Соколов. Впрочем, сам он не пожелал стать настоящим отцом: скрылся, как только узнал о беременности подруги. На этот раз Анну поддерживал актер Александр Шаврин. Помогал, брал на себя множество обязанностей, — словом, стал для Ардовой незаменимым.
Александр Шаврин с сыном Антоном. Фото: соцсети
Неудивительно, что скоро они стали мужем и женой, а в 2001 году на свет появился их сын — Антон Шаврин. Дети Ардовой тоже выбрали актерскую профессию. В 2017 году неожиданно для поклонников Анна Ардова и Александр Шаврин расстались — спустя 20 лет брака. Инициатором развода стала актриса. Правда, им удалось сохранить хорошие отношения, они даже вместе ездили в отпуск.
А совсем скоро стало известно, что Александр Шаврин умер от онкологического заболевания. Тогда многие стали обвинять Анну в том, что она якобы бросила больного мужа и ускорила его смерть своим романом с актером Максимом Дроздом. На самом деле слухи о романе оказались только слухами, а актриса была рядом с бывшим мужем до последнего.
«Во-первых, я не знала, что он умрет. Когда мы услышали диагноз, начали вместе ходить по врачам. Господи, да только на бумаге я уже не была Сашиной женой, но оставалась рядом, колола ему уколы, давала таблетки. В болезни его не бросила, это главное», — рассказывала Анна Борисовна.
Смерть Шаврина стала для нее потрясением, она долго не могла прийти в себя, часто плакала… Но жизнь продолжается. Не так давно 53-летняя актриса призналась: она влюблена. Однако в кого именно — не уточнила.
Театр, кино и… новая любовь
Анна Ардова в новом образе. Фото: соцсети
Период самоизоляции в 2020 году, который для многих актеров стал серьезным испытанием, Анна Ардова провела с пользой: с удовольствием писала картины, вязала. Сегодня она по-прежнему много работает.
В марте 2023 года Ардова появилась в новом музыкальном шоу «Моя мелодия», приняла участие в программе Татьяны Устиновой «Мой герой». Она играет в спектакле «Трактирщица» по пьесе Карло Гольдони и продолжает сниматься в кино. А еще — наслаждается новым романом.
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«Он умный и очень хороший. С прекрасным чувством юмора. Он не из актерской среды. Приносит мне завтраки в постель. Мне с ним так интересно. Это же такое веселое занятие. Пойду ли замуж — пока не знаю. Я так кайфую от этого всего», — признавалась актриса в интервью.
Возможно, скоро мы услышим о новой свадьбе Анны Ардовой.