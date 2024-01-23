Шепелев признался, что у сына Фриске появилось новое увлечение: «Один баскетбол в голове»

Дмитрий Шепелев во всем поддерживает 10-летнего сына Платона, которого родила певица Жанна Фриске. Артистка умерла, когда мальчик был совсем маленьким. Телеведущий растит наследника вместе с новой женой Екатериной Тулуповой. У пары есть общий сын Тихон.
Раньше своего старшего наследника Шепелев скрывал. Он стал показывать его лицо недавно. Мальчик стал увлекаться музыкой и играть на электрогитаре. Примечательно, что теперь у 10-летнего Платона появилось новое увлечение.
На новых кадрах Шепелев заснял сына, который играл в баскетбол. Он уже играет за команду и участвует в соренованиях. Телеведущий приходит на спортивные мероприятия, чтобы его поддержать.
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«Один баскетбол в голове. Спит с кроссовками и мячом. А ведь совсем недавно это была электрогитара. Как быстро меняет увлечения!» — поделился он.
«Суббота – традиционно день соревнований у Платона. Новые кроссовки – это всегда +6 очков», — похвастался Дмитрий в соцсети.
Поклонники не перестают удивляться тому, как мальчик похож на Фриске. Многие уверены, что он унаследовал ее музыкальный талант.
Платон Шепелев увлечен баскетболом. Фото: соцсети Дмитрия Шепелева