Шепелев признался, что у сына Фриске появилось новое увлечение: «Один баскетбол в голове»

Дмитрий Шепелев посещает соревнования сын. Фото: соцсети Дмитрия Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал новые фото Платона.

Дмитрий Шепелев во всем поддерживает 10-летнего сына Платона, которого родила певица Жанна Фриске. Артистка умерла, когда мальчик был совсем маленьким. Телеведущий растит наследника вместе с новой женой Екатериной Тулуповой. У пары есть общий сын Тихон. 

Раньше своего старшего наследника Шепелев скрывал. Он стал показывать его лицо недавно. Мальчик стал увлекаться музыкой и играть на электрогитаре. Примечательно, что теперь у 10-летнего Платона появилось новое увлечение. 

На новых кадрах Шепелев заснял сына, который играл в баскетбол. Он уже играет за команду и участвует в соренованиях. Телеведущий приходит на спортивные мероприятия, чтобы его поддержать. 

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Один баскетбол в голове. Спит с кроссовками и мячом. А ведь совсем недавно это была электрогитара. Как быстро меняет увлечения!» — поделился он. 

 «Суббота – традиционно день соревнований у Платона. Новые кроссовки – это всегда +6 очков», — похвастался Дмитрий в соцсети. 

Поклонники не перестают удивляться тому, как мальчик похож на Фриске. Многие уверены, что он унаследовал ее музыкальный талант. 

Платон Шепелев увлечен баскетболом. Фото: соцсети Дмитрия Шепелева

Читайте также