Шепелев признался, что у сына Фриске появилось новое увлечение: «Один баскетбол в голове»

На новых кадрах Шепелев заснял сына, который играл в баскетбол. Он уже играет за команду и участвует в соренованиях. Телеведущий приходит на спортивные мероприятия, чтобы его поддержать.

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«Один баскетбол в голове. Спит с кроссовками и мячом. А ведь совсем недавно это была электрогитара. Как быстро меняет увлечения!» — поделился он. «Суббота – традиционно день соревнований у Платона. Новые кроссовки – это всегда +6 очков», — похвастался Дмитрий в соцсети.

Поклонники не перестают удивляться тому, как мальчик похож на Фриске. Многие уверены, что он унаследовал ее музыкальный талант.