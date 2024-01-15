«Какая подлость - снять у нее в доме и слить»: россияне пожалели Волочкову после скандального видео с Джигурдой

Анастасия Волочкова не раз была втянута в скандалы. На этот раз балерина узнала, что ее обсуждают в Интернете, когда отдыхала на Мальдивах. В Сеть выложили видео, на котором она веселится в компании Никиты Джигурды.
Они и раньше могли позволить себе фривольное поведение. Но эти кадры многих шокировали. Актер стянул с бывшей солистки Большого театра юбку и поцеловал в трусы. Вскоре это видео стали бурно обсуждать в обществе и даже предрекли повторение скандала с провокационной вечеринкой Насти Ивлеевой.
Сама Волочкова была поражена. Она уверена, что это сделал Джигурда и называла его предателем. Артистка много лет с ним дружила и не подозревала, что все может так для нее обернуться.
«Джигурда, позор тебе за твой ничтожный поступок по отношению ко мне и выложенное видео из моего гостеприимного дома. Какая низость с твоей стороны», – заявила артистка.
Вскоре сам Никита Борисович решил ответить на обвинения в свой адрес. Он заявил, что ему не за что просить прощения перед балериной. По словам актера, его подруга ошиблась. Он пояснил, что ничего в Сеть не выкладывал. Джигурда считает, что кадры могла слить сама Анастасия и заверил, что так раньше она уже делала.
Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Также артист пояснил, что кадры были сняты год назад на закрытой репетиции спектакля. Он подчеркнул, что не ожидал обвинений со стороны балерины. Тем временем, видео продолжают обсуждать в обществе. Многие на этот раз пожалели Анастасию. А вот ее друга подвергли критике. Подписчики Джигруды не понимают, как он позволил себе такое поведение, так как женат на Марине Анисиной.
«Какая подлость - снять у нее в доме и слить на публику», – пишет tgolos.
«А богиня Анис не против такого творчества?» – уточнила lastochka1984.
«Жалко Анастасию», – отметила lotabonis.
«Вы себя показали, какой вы есть на самом деле. Это низко и подло», – заявила olia.8609.
«Жене ведь неприятно смотреть», – посчитала lillitveron.
«Подло и низко выставлять такие видео на всеобщее обозрение. Вы взрослые люди, которые вправе делать все, что вы хотите, за закрытыми дверями... Даже как-то обидно за Анастасию, которая приглашает вас в свой дом», – высказался JоJ0909.
Никита Джигурда и Марина Анисина разводились, а потом снова стали жить вместе. Фото: Global Look Press
Про нашумевшее видео поклонники спросили Ксению Бородину. Она призналась, что ей не смешно на такое смотреть. Телеведущая уверена, что балерине нужно сменить свое окружение, которое неправильно себя ведет. Также она добавила, что артистке стоит заняться своим здоровьем.
Ксения вспомнила, как разгорелся скандал, когда Волочкова дала интервью Алене Жигаловой. Они сидели за столом, где были горячительные напитки. Балерина опьянела и демонстрировала шпагат на камеру. Бородина считает, что журналистка поступила подло и назвала «дном» тех, кто пытается добиться рейтингов за счет звезды, у которой есть слабости.
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До конфликта Никита Джигурда был частым гостем в особняке Анастасии Волочковой. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
К слову, Джигурда признался, что накануне перед скандалом Волочкова позвала его с женой на свой день рождения. 20 января она отметит свое 48-летие. К тому моменту балерина уже вернется из отпуска. Она собралась закатить вечеринку в караоке. Но теперь, по всей видимости, Никита Борисович там не появится.