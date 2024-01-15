«Какая подлость - снять у нее в доме и слить»: россияне пожалели Волочкову после скандального видео с Джигурдой

Анастасия Волочкова не раз была втянута в скандалы. На этот раз балерина узнала, что ее обсуждают в Интернете, когда отдыхала на Мальдивах. В Сеть выложили видео, на котором она веселится в компании Никиты Джигурды.

Они и раньше могли позволить себе фривольное поведение. Но эти кадры многих шокировали. Актер стянул с бывшей солистки Большого театра юбку и поцеловал в трусы. Вскоре это видео стали бурно обсуждать в обществе и даже предрекли повторение скандала с провокационной вечеринкой Насти Ивлеевой.