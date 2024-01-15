Певица Проскурякова показала кадры из загородного дома, опровергнув слухи о расставании с Николаевым

Юлия Проскурякова на днях решила выложить новое видео. Она показала кадры из загородного дома, где живет с Игорем Николаевым. Певица похвасталась елкой, подсвечниками на столе и горой подарков для дочки Вероники.

Так как в последнее время стали ходить слухи, что супруги расстались, певица решила прояснить ситуацию. Она опровергла сплетни. Более того, фанаты заметили, что на месте семейного портрета, который раньше висел в гостиной над фортепиано, теперь красуется другая картина. Но артистка внесла ясность.