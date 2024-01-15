Певица Проскурякова показала кадры из загородного дома, опровергнув слухи о расставании с Николаевым

Юлия Проскурякова на днях решила выложить новое видео. Она показала кадры из загородного дома, где живет с Игорем Николаевым. Певица похвасталась елкой, подсвечниками на столе и горой подарков для дочки Вероники.
Так как в последнее время стали ходить слухи, что супруги расстались, певица решила прояснить ситуацию. Она опровергла сплетни. Более того, фанаты заметили, что на месте семейного портрета, который раньше висел в гостиной над фортепиано, теперь красуется другая картина. Но артистка внесла ясность.
«Семейная картина — в квартире! Так и висит», — пояснила Проскурякова.
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Так она дала понять, что у них с мужем даже нет мысли разъезжаться. Напомним, что певица уже больше 13 лет счастлива в браке с Николаевым. У них разница в возрасте в 23 года, но это не мешает им строить гармоничные отношения.