Из поклонниц - в музы: как Юлия Проскурякова познакомилась с Игорем Николаевым и где строит карьеру сегодня

Юлия Проскурякова родилась в Екатеринбурге 11 августа 1982 года, отец был сотрудником прокуратуры, мать – инженером, позднее в семье появилась еще одна дочка Ольга. Юлия с детства обожала пение и регулярно участвовала в школьных творческих мероприятиях и была участницей коллектива «Аленушка».
Маленькая Юлия Проскурякова с младшей сестрой Ольгой. Фото: соцсети
Часто юная артистка исполняла песни, написанные Игорем Николаевым. Выступала на конкурсах и даже получила диплом за исполнение хита «Фотография 9 х 12».
Юлия Проскурякова (крайняя слева) в школе. Фото: соцсети
Правда, поступать после школы Проскурякова отправилась на юридический факультет Уральской профильной академии. Студенческую жизнь перемежала с творчеством и выступала на музыкальных конкурсах, на одном из них, «Голос России», даже получила специальный приз. Пробовала свои силы девушка и в телепроекте «Народный артист», но не смогла пройти отборочный тур.
Музыка
Окончив вуз, Юлия устроилась работать помощником нотариуса, и параллельно развивалась как певица. Только вот артистку с немодельной внешностью, невысоким ростом 159 см (при весе 49 кг) продюсеры не видели звездой сцены. Все изменила встреча с Игорем Николаевым. В 2008 году она приняла участие в фестивале «Новая волна» в Юрмале, а также на творческом вечере композитора, в 2009 году - в шоу Валентина Юдашкина в Кремле.
Юлия Проскурякова в Кремле на шоу Валентина Юдашкина. Фото: Global Look Press
Николаев начал писать песни для Проскуряковой, она регулярно стала выступать на разных концертах и фестивалях: «Песня года», «Лучшие песни», «Голубой огонек», в 2011 году пела с ним дуэтом на концерте в Кремле «Одна надежда на любовь».
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев на концерте. Фото: скриншот телеканала "Россия 1"
Дуэтов с Николаевым у Проскуряковой довольно много. В 2013 году на свет появилась песня «Ты мое счастье», вошедшая в одноименный дебютный альбом, где также уместились и песни композитора.
Кинокарьера
Проскурякова со временем начала удовлетворять свои актерские амбиции на экране. В 2017 году она поступила в ГИТИС, в котором училась на режиссерском факультете, но к тому моменту за ее плечами уже был съемочный опыт: в мелодраме «Провинциальная муза» (2013) у Юлии был дебют, и сразу в главной роли приезжей певицы.
Юлия Проскурякова в сериале "Провинциальная муза". Кадр из сериала
Затем были сериалы «Тили-тили-тесто» (2014), «Счастья! Здоровья!» (2018), «Чикатило» (2021), «День отца» (2022). Проскурякова одинаково любит и сцену, и экран в своей жизни.
Личная жизнь
Юлия Проскурякова в 2006 году познакомилась с Игорем Николаевым, и эта встреча кардинально перевернула ее жизнь. Случилось судьбоносное рандеву на гастролях исполнителя в Екатеринбурге. Он после выступления общался с поклонниками, в числе которых была и его будущая жена. Юлия продемонстрировала ему свои вокальные способности, он принял диск с ее записями. Общение продолжили на расстоянии, но вскоре композитор позвал ее в Москву, и она приехала.
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press
Николаев арендовал для Юлии квартиру, а спустя год они стали жить вместе. В 2010 году сыграли свадьбу, даже не заметив разницу в возрасте в 22 года.
Правда, Юлии не удалось избежать сравнений с предыдущей женой Николаева, певицей Наташей Королевой. Ей то и дело прилетали обидные характеристики в том, что, мол, она во многом уступает бывшей, что не раз ее выводило из себя.
Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой. Фото: соцсети
В 2015 году Проскурякова впервые стала мамой. Она родила Николаеву дочь Веронику, для певца это был уже второй ребенок – первая дочь, Юлия, родилась у него в первом браке еще в 1978 году.
Вероника учится в школе, а также идет по родительским стопам к сцене. Она сегодня демонстрирует успехи в вокале и даже поет на иностранных языках.
Карьера сегодня
Проскурякова по окончании ГИТИСа в 2022 году все больше времени уделяет актерской карьере. Она даже пропадала на съемках, пока ее муж был в больнице с очередным инфарктом в сентябре 2023 года. Актриса рапортовала не об успехах проведенного коронарного шунтирования мужа, а о том, что у нее завершились съемки сериала «Детектив все руки-2». Чем вызвала шквал критики от поклонников Николаева.