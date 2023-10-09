Из поклонниц - в музы: как Юлия Проскурякова познакомилась с Игорем Николаевым и где строит карьеру сегодня

Правда, поступать после школы Проскурякова отправилась на юридический факультет Уральской профильной академии. Студенческую жизнь перемежала с творчеством и выступала на музыкальных конкурсах, на одном из них, «Голос России», даже получила специальный приз. Пробовала свои силы девушка и в телепроекте «Народный артист», но не смогла пройти отборочный тур.

Музыка

Окончив вуз, Юлия устроилась работать помощником нотариуса, и параллельно развивалась как певица. Только вот артистку с немодельной внешностью, невысоким ростом 159 см (при весе 49 кг) продюсеры не видели звездой сцены. Все изменила встреча с Игорем Николаевым. В 2008 году она приняла участие в фестивале «Новая волна» в Юрмале, а также на творческом вечере композитора, в 2009 году - в шоу Валентина Юдашкина в Кремле.