Певица Анна Семенович получила травму на льду: «Очень сильно упала»

Анна Семенович накануне выступила для публики в Москве. Она приняла участие в мастер-классе по фигурному катанию, который прошел в Лужниках по инициативе канала RU.TV. Артистка исполнила свои хиты и прокатилась на коньках.
Однако не обошлось без падения. Хоть певица встала и приложила лед к ноге, потом она еще продолжила кружиться на льду. Но оказалось, что бывшая солистка «Блестящих» получила травму. Она призналась, что вынуждена была обратиться к врачам.
«На самом деле, давно не стояла на коньках. Очень сильно упала. У меня такое ощущение, что моя старая травма мениска, из-за которой я завершила карьеру, опять начала шалить. Сейчас поеду к доктору и проверюсь», – пояснила Анна.
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Певица отметила, что не получила серьезных травм, но у нее есть ушиб. Врачи провели необходимые обследования, сделали фиксацию травмированного колена. Восстанавливаться артистка будет дома. Семенович уверена, что снова выйдет на лед не раз. Напомним, что раньше звезда занималась фигурным катанием профессионально и участвовала в соревнованиях.
Анна Семенович получила помощ на льду от фигуристки Анастасии Гребенкиной. Фото: пресс-служба RU.TV