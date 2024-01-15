Певица Анна Семенович получила травму на льду: «Очень сильно упала»

Анна Семенович накануне выступила для публики в Москве. Она приняла участие в мастер-классе по фигурному катанию, который прошел в Лужниках по инициативе канала RU.TV. Артистка исполнила свои хиты и прокатилась на коньках.

Однако не обошлось без падения. Хоть певица встала и приложила лед к ноге, потом она еще продолжила кружиться на льду. Но оказалось, что бывшая солистка «Блестящих» получила травму. Она призналась, что вынуждена была обратиться к врачам.