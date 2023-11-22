Анна Семенович: «Считаю, что выйти замуж и родить — не самое главное достижение женщины»

Певица Анна Семенович рассказала, что ей постоянно задают некорректные вопросы о замужестве и детях. В свои 45 лет артистка не была замужем, этот факт не дает покоя ее подписчикам.

При этом Семенович уверяет, что у нее все в порядке в личной жизни, любимый мужчина у нее есть. Только он непубличный, поэтому в свет вместе они не выходят.

«Считаю, что выйти замуж и родить — не самое главное достижение женщины в этом мире. Подчеркиваю, это мое личное мнение, которое я никому не навязываю и не настаиваю на его категоричности. И далеко не всегда дети и семья — единственное предназначение женщины», — заявила она.

Анна детей хочет, даже заморозила яйцеклетки. Этот вопрос она пока держит открытым.

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