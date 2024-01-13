Актриса Муцениеце отдыхает в Таиланде с известным ресторатором Перельманом

Звезда «Закрытой школы» выложила кадры, на которых сидит за столиком рядом с бизнесменом. Потом Агата засняла ресторатора крупным планом, словно любуясь его лицом.

«Закат в глазах Владимира Перельмана», – написала она.

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Отметим, что ранее ей приписали роман со стоматологом из Саратова Александром Соколенко, который прокатил ее на мопеде на курорте. Добавим, что дети уже ждут, когда Муцениеце обретет счастье. Дочка часто спрашивает, когда у нее будут новые отношения. А вот бывший муж актрисы Павел Прилучный уже больше года состоит в браке с Зепюр Брутян и растит с ней сына Микаэля.