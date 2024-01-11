Старший сын Павла Прилучного отметил день рождения с отцом и мачехой в Дубае

Павел Прилучный даже после развода поддерживает общение с детьми от Агаты Муцениеце — сыном Тимофеем и дочкой Мией. 11 января его старший наследник отметил день рождения. Папа устроил для него праздник в Дубае, куда вывез всю семью на новогодние каникулы.

Там он отдыхает с женой Зепюр Брутян, которая уже нашла общий язык с пасынком, а также с маленьким сыном Микаэлем, которому еще нет и года. Семилетняя Мия тоже проводит время с папой и его семьей на курорте.