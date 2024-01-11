Старший сын Павла Прилучного отметил день рождения с отцом и мачехой в Дубае

Павел Прилучный даже после развода поддерживает общение с детьми от Агаты Муцениеце — сыном Тимофеем и дочкой Мией. 11 января его старший наследник отметил день рождения. Папа устроил для него праздник в Дубае, куда вывез всю семью на новогодние каникулы.
Там он отдыхает с женой Зепюр Брутян, которая уже нашла общий язык с пасынком, а также с маленьким сыном Микаэлем, которому еще нет и года. Семилетняя Мия тоже проводит время с папой и его семьей на курорте.
В такой особенный день Прилучный и Зепюр решили снять танцы на видео. Актер с женой и детьми танцевал весь день в разных местах — от пляжа до теннисного корта. Как оказалось, они повторяли танец, который придумала Мия в прошлом году, отдыхая на Мальдивах.
«Этот год объявили годом семьи! Вот что действительно важно! Самое ценное, что у нас есть! А сегодня мы празднуем день рождения Тимофея! Будь счастлив и радуй нас своими успехами! А мы тебе во всем поможем!» — написала Брутян.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А вот Муцениеце впервые пропустила такой важный день в жизни сына. Она тоже уехала из Москвы. Актриса отдыхает с друзьями в Таиланде. Ходят слухи, что у нее появился новый возлюбленный, но пока она официально не объявляла о новых отношениях.
Об 11-летии сына артистка не забыла. Агата поздравила его в соцсети.
«11 лет назад, родился этот великолепный мальчишка! Я его так сильно люблю и так благодарна Вселенной, что он у меня есть! Благодаря его любви, я хочу жить и творить! Лучшее в моей жизни!
Мой самый любимый мужчина! Такой большой и такой чистый и светлый! Оставайся всегда таким, мой лучик света! Я всегда буду тебя оберегать и любить всем ветрам назло, хотя кажется, что ты родился под счастливой звездой! Приеду домой, зацелую», — написала она.
Напомним, что недавно Муцениеце подала в суд на Прилучного, чтобы увеличить алименты.
Агата Муцениеце старается все свободное время уделять детям. Фото: соцсети Агаты Муцениеце