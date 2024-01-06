Актриса Рудова отдыхает в Дубае с бывшим бойфрендом Бузовой Давой

Наталья Рудова не скрывает, что любит путешествовать. Новый год она встретила в Москве, а потом отправилась в Дубай, выбрав бизнес-класс в самолете. Поклонники сразу заметили у нее кольцо на безымянном пальце.

А спустя несколько дней актриса сообщила, что отдыхает в компании Давида Манукяна, который известен как Дава. Он расстался с Ольгой Бузовой в 2021 году и больше серьезных отношений не заводил. На фото рэпер сидит на скамейке со знаменитой блондинкой, которая надела алое мини-платье.