Актриса Рудова отдыхает в Дубае с бывшим бойфрендом Бузовой Давой

Наталья Рудова раскрыла, кто составляет ей компанию в отпуске. Фото: соцсети Натальи Рудовой

Наталья Рудова сделала комплимент рэперу за ужином в ресторане.

Наталья Рудова не скрывает, что любит путешествовать. Новый год она встретила в Москве, а потом отправилась в Дубай, выбрав бизнес-класс в самолете. Поклонники сразу заметили у нее кольцо на безымянном пальце. 

А спустя несколько дней актриса сообщила, что отдыхает в компании Давида Манукяна, который известен как Дава. Он расстался с Ольгой Бузовой в 2021 году и больше серьезных отношений не заводил. На фото рэпер сидит на скамейке со знаменитой блондинкой, которая надела алое мини-платье.

За ужином Наталья сделала комплимент своему спутнику. Она показала стол, а затем перевела камеру на артиста. 

«Боже, как красиво!.. Я про Даву», — сказала блондинка.

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Одни поклонники сразу заявили, что из них получится красивая пара. Другие стали упрекать Рудову за то, что она общается с бывшим парнем Бузовой. Они отметили, что подруги так не поступают. 

Наталья Рудова и Дава уже были вместе в ОАЭ, когда снимались в шоу «Выжить в Дубае». Фото: соцсети Натальи Рудовой

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