Актриса Катерина Ковальчук намекнула, что ее сестра Анна стала мамой в третий раз

Катерина Ковальчук удивила свои поклонников накануне Нового года. Она выложила фото, на котором предстала с маленьким ребенком. В 30 лет актриса состоит в отношения с Гариком Харламовым. Они вместе уже несколько лет. Поклонники сначала решили, что она тайно родила ребенка.

«Мое сердце разрывается от нежности», – также заявила звезда.

Однако Кочальчук пояснила, что это ее племянник. Это вызвало еще больше вопросов, так как слова артистки означают, что ее сестра Анна Ковальчук, которая снималась в сериале «Тайны следствия», стаа мамой в третий раз.