Актриса Катерина Ковальчук намекнула, что ее сестра Анна стала мамой в третий раз

Катерина Ковальчук удивила свои поклонников накануне Нового года. Она выложила фото, на котором предстала с маленьким ребенком. В 30 лет актриса состоит в отношения с Гариком Харламовым. Они вместе уже несколько лет. Поклонники сначала решили, что она тайно родила ребенка.
«Мое сердце разрывается от нежности», – также заявила звезда.
Однако Кочальчук пояснила, что это ее племянник. Это вызвало еще больше вопросов, так как слова артистки означают, что ее сестра Анна Ковальчук, которая снималась в сериале «Тайны следствия», стаа мамой в третий раз.
Теперь фанаты пытаются расспросить обо всем Анна. Как известно, у артисток разные мамы, но один отец. напомним, что у актрисы есть 23-летняя дочка Злата и сын Добрыня, которому 13 лет. Ковальчук -старшая состоит в браке с предпринимателем Олегом Капустиным.
Напомним, что Катерина еще не в браке. не так давно Харламов признался, что не готов к браку. После развода с Кристиной Асмус он стал более осторожным в отношениях.
Катерина Ковальчук засняла племянника. Фото: соцсети Катерины Ковальчук