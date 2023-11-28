Гарик Харламов не хочет жениться на Катерине Ковальчук: «Тем более, там теща еще»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов признался, что не готов к третьему браку. Об этом он заявил на премьере комедии с его участием «Теща», где также снялась Лариса Гузеева.

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У Харламова за плечами два брака. В 2013 году он развелся с Юлией Лещенко, их союз продлился 3 года, и сразу женился на актрисе Кристина Асмус. Но в 2020 году объявил о разводе с ней. Сейчас шоумен встречается со звездой сериала «Крепостная» Катериной Ковальчук. Но жениться не торопится, о чем поведал сайту Super.ru.

«Подождите, мне двух пока достаточно. Я об этом не думал даже, честно говоря. Тем более там теща еще, нет…», - открестился от брака Харламов.

А вот его подруга с потенциальной свекровью нашла общий язык. Мама Харламова ходит на спектакли Ковальчук, они вместе отдыхают, посещают концерты комика, а также поздравляют друг друга в Сети.