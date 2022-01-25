«Тайна следствия» Анны Ковальчук: как звезда мечтала о кибернетике, а стала популярной актрисой и родила свою дочь в сериале

Актриса одной роли — именно так окрестили Анну Ковальчук в быту. Ведь более 20 лет она играет роль следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия». Но в копилке актерских работ звезды есть и другие значимые проекты, а также награды. Хотя когда-то Анна планировала связать свою жизнь с кибернетикой. О том, как складывалась жизнь актрисы — в проекте Teleprogramma.pro.

Анна Ковальчук: детство и начало карьеры

Анна Ковальчук родилась 15 июня 1977 года в немецком Нойштрелице. Там служил ее отец Леонид Иванович Ковальчук. По национальности Анна русская, хотя многие, в виду своеобразной внешности, думают, что у актрисы армянские корни.

Кстати, актрисой Ковальчук не мечтала быть. В детстве была замкнутым ребенком, а в начальной школе и вовсе плохо училась. Уже к седьмому классу былая застенчивость стала проходить и Аня вырвалась в отличницы.

Мама Анны — Наталья Федоровна — работала заведующей детским садом, а дедушка был директором школы. Ввиду того, что отец служил, семья часто переезжала. Из Германии они отправились в Армению, затем — в Москву и окончательно осели уже в Санкт-Петербурге. Несмотря на частые переезды, мама старалась всесторонне развивать дочь: спортивная гимнастика, балет, музыка.

После получения аттестата будущая звезда планировала поступать в политех, чтобы в будущем связать свою жизнь с наукой. Анна хотела изучать кибернетику, но неожиданно в ее планы вмешалась подруга и предложила пойти сдать экзамены в театральный. Вступительные испытания были завалены, но профессор Анатолий Шведерский рассмотрел в ней определенный талант и предложил испытательный срок.

Еще в студенчестве Ковальчук пригласили в труппу Театра им. Ленсовета, где она служит по сей день. Там на нее обратил внимание режиссер Геннадий Тростянецкий. В тот момент он искал героиню для спектакля «Мнимый больной» по комедии Мольера. Премьера спектакля состоялась сразу после того, как Ковальчук получила диплом.

Анна Ковальчук: кино, сериалы, театр

В кино Анна Ковальчук дебютировала в в 1998-м. Она сыграла роль в лирико-комедийной притче «Любовь зла» режиссера Владимира Зайкина. Ну а всенародная популярность пришла после того, как на экраны вышел сериал «Тайны следствия», где Ковальчук сыграла роль следователя Марии Швецовой. Премьера первого сезона прошла в 2001 году. К слову, в декабре 2021-го поклонники сериала приступили к просмотру уже 21-го сезона.

Сама Ковальчук как-то признавалась, что съемки «Тайн следствия» занимают примерно 100 дней в году.

Интересно, что по сюжету Анна Ковальчук начала играть 30-летнюю Марию Швецову, тогда как сама была на семь лет младше своей героини.

Примечательно, что после того, как первые серии «Тайн следствия» были отсняты, выяснилось, что Ковальчук ждет ребенка. Сценаристам пришлось переписывать некоторые моменты плана. В итоге в сериале были показаны не только роды Ковальчук, но и первое кормление дочери Златы. После этого дочь актрисы буквально росла на съемочной площадке, появляясь в каждом сезоне.

В том же 2001-м Анна Ковальчук блистала на сцене театра в роли Анны Карениной в постановке «Каренин. Анна. Вронский» режиссера Геннадия Тростянецкого.

Также актриса играла в «Мнимом больном», «Варваре», в детской постановке «Братец Кролик на Диком Западе» она заменила Константина Хабенского. Кроме того, в ее репертуаре есть спектакли «Три сестры», «Мертвые души», «Все мы прекрасные люди», «Город. Женитьба. Гоголь». В целом в карьере актрисы — более 15 ролей в спектаклях.

Анна Ковальчук: «Мастер и Маргарита» и другие проекты

2005 год стал для Анны Ковальчук буквально судьбоносным. На экраны вышел сериал по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где актриса сыграла главную женскую роль. Ради этого ей пришлось даже пойти против своих принципов и оголиться в кадре.

Режиссер Владимир Бортко собрал поистине звездный состав. На съемочной площадке Ковальчук работала с Сергеем Безруковым, Олегом Басилашвили, Александром Абдуловым, Владиславом Галкиным и Дмитрием Нагиевым. Примечательно, что до начала съемок Бортко не знал о Ковальчук. А тем временем на роль Маргариты пробовались Ингеборга Дапкунайте и Виктория Толстоганова.

Но после того как режиссер увидел Анну, которую посоветовали художники проекта, он принял окончательное решение. Хотя после проб Ковальчук долгое время ничего не сообщали. Тогда она уже решила, что роль досталась другой актрисе и уехала в Москву сниматься в картине «Усадьба».

Позже Анне все же сообщили, что ее утвердили на роль. Съемки были непростыми. Холод, синяки, которые оставались от металлического корсета, опасные трюки — Ковальчук превосходно справилась со всеми задачами и получила высокую оценку режиссера.

В 2008-м Анна Ковальчук сыграла жену Колчака — Софью Федоровну в фильме «Адмиралъ».

В 2009-м Анна Ковальчук участвовала в одном из первых сезонов «Танцев со звездами», где ее партнером на паркете был Герман Мажирин. Пара заняла второе место по итогам шоу.

С августа 2010 по август 2011 была телеведущей в передаче «Субботник» на телеканале «Россия 1». А с 2018-го читает малышам волшебные истории в программе «Тайны сказок с Анной Ковальчук» на телеканале «Спас».

Анна Ковальчук: награды и доход

Заслуженной артисткой России Анна Ковальчук стала в марте 2008-го. За два своих главных проекта — «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита» — Ковальчук получила два приза «За лучшую женскую роль» на фестивале «Виват, кино России». Премию «Золотой софит – 2015» ей вручили за роль Агафьи в спектакле «Город. Женитьба. Гоголь». В марте 2020-го Анна получила звание заслуженной артистки России.

Съемки в «Тайнах следствия» дают Анне Ковальчук не только любовь зрителей, но и стабильный доход. Еще в 2004-м году «Комсомольская правда» писала о том, что гонорар Ковальчук за серию достигает пяти тысяч долларов. К слову, Абдулов за один съемочный день в «Мастере и Маргарите» получал до четырех тысяч долларов.

Анна Ковальчук: личная жизнь

Со своим первым мужем, актером Анатолием Ильченко Анна Ковальчук познакомилась еще в студенчестве. Сразу после получения диплома актриса отправилась в ЗАГС. 26 октября 2000 года она родила дочь Злату, а спустя пять лет брак звезды распался.

Ильченко нашел свое счастье в браке с актрисой Натальей Тереховой, а Анна спустя время познакомилась с бывшим сотрудником ОБХСС МВД, а ныне бизнесменом Олегом Капустиным. Он сделал актрисе предложение спустя полгода после знакомства, но Ковальчук не спешила связывать себя узами брака. И только через два года пара оформила свои отношения. 30 апреля 2010-го Ковальчук родила сына Добрыню.

Злата с пяти лет занимается конным спортом и является кандидатом в мастера спорта. Кроме того, она учится на факультете международных отношений. Любит лошадей и сама Анна. Актриса утверждает, что верховая езда и плавание позволяют ей быть в прекрасной форме. К слову, при росте 174 см вес Ковальчук всего 60 кг.

До 2019-го Анна Ковальчук считала, что у нее есть только брат Сергей, который старше на четыре года. Но буквально два года назад звезда познакомилась со сводной сестрой. Катерина Ковальчук родилась в 1993-м в Сыктывкаре и тоже стала актрисой.

Все дело в том, что в начале 90-х в семье Анны Ковальчук кипели итальянские страсти и отец актрисы на какой-то период уходил, но позже вернулся к жене и детям. А тем временем в российской глубинке росла его дочь. К слову, большую популярность Катерина Ковальчук получила благодаря роли в картине «Гусар» и роману с Гариком Харламовым.

Анна Ковальчук: последние новости

Недавно Анна Ковальчук рассказывала, что переболела коронавирусом прямо во время съемок «Тайн следствия». В декабре на канале «Россия 1» стартовал показ нового, уже 21-го, сезона сериала. Поклонники с нетерпением ждут уже очередной и постоянно спрашивают об этом в инстаграме Анны. К слову, соцсети актриса практически не ведет. Свежие снимки на ее странице появляются крайне редко.

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