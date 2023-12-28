Ида Галич призналась, почему рассталась с возлюбленным: «Не прошли эмоциональную проверку»

Ида Галич уже давно стала известной персоной. Она пережила развод в 2020 году. Потом ведущая строила отношения с блогером Стасом Круглицким, более известным как Стас Простокласс. И лишь теперь создательница шоу «1−11» рассказала, что стало причиной расставания.

В новом выпуске YouTube-шоу «Есть вопросики» она поведала, что переломным стал февраль 2022 года. По ее словам, они просто не смогли и дальше сохранять хорошие отношения.