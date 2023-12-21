Ида Галич собирает деньги на похороны Пухляша

Танцор и шоумен Дмитрий Красилов скончался в Москве 18 декабря. Его бездыханного нашел директор после того, как артист не пришел на съемки. Сейчас обстоятельства смерти выясняет следствие, а за телом сына в Москву прилетела мать.

Красилов родом из Заринска Алтайского края. Принято решение, что именно там состоятся его похороны. Подруга Пухляша Ида Галич решила помочь семье друга и объявила о сборе денег.

«Если среди моих подписчиков есть артисты, которые были знакомы с Димой и которые хотят помочь его семье. Напишите мне! Со мной уже связалась его подруга, которая собирает средства Диминой маме. Ей сейчас очень нужна наша поддержка», - написала звезда в соцсети.

Дмитрию Красилову было всего 29 лет, он был популярным шоуменом и телеведущим.