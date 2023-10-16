Из кавээнщиц в вайнерши: как Ида Галич стала звездой Интернета, заработала миллионы и с кем строила любовь

Ида Галич родилась в семье русского военного Василия Галича и медсестры, осетинки по национальности, Зарины Галич, 3 мая 1990 года в ГДР. Родители познакомились в Грузии, много переезжали по долгу службы отца, старший брат Иды стал военным, как папа.
Маленькая Ида Галич с отцом. Фото: соцсети
В 2002 году семья обосновалась в Москве, и здесь Ида окончила школу, предприняла попытку поступить в театральный вуз, но не прошла по конкурсу и по совету родителей стала студенткой Российского государственного торгово-экономического университета.
С детства Ида мечтала о популярности, собиралась стать стюардессой или артисткой. В вузе она начала играть в КВН, и осознала, что сцена – то, что нужно для реализации ее таланта.
КВН, «Comedy Баттл»
В 2011 году Галич с подругой Аленой Маковской основала команду КВН «Осенний поцелуй», выступала на фестивале Центральной лиги Москвы. В 2015 году уже в сборной «Москва не сразу строилась» юмористка сражалась за победу в Премьер-лиге. Команда тогда дошла до финала и заняла третье место.
Ида Галич в команде КВН "Москва не сразу строилась". Кадр из передачи
В это время Ида уже работала культурным организатором в вузе, создавала сценарии и была ведущей различных культурно-массовых мероприятий. И в 2016 году решила испытать удачу в шоу «Comedy Баттл».
Вместе с другом Антоном Каравайцевым они не раз выходили на сцену под одобрительные оценки жюри, демонстрируя артистизм, чувство юмора и слаженную работу. Выиграть в шоу тогда не удалось, но пыл молодой артистки эта неудача не охладила.
Блог
В запрещенной ныне социальной сети Ида Галич ярко появилась в том же 2016 году. Тогда королевой вайнов была Настя Ивлеева, и Галич пошла той же дорожкой. Смешные ролики едва умещались в 15-лекундный лимит, а когда ограничение по времени сняли, развернулась в полную мощь.
Ида Галич снимает вайны. Фото: соцсети
Истории из жизни молодых девушек, их стремление к красоте, модные штучки, взаимоотношения с противоположным полом – эти и другие актуальные темы выстреливали по нарастающей. Буквально за три месяца блог уже насчитывал миллион фолловеров. Галич тогда еще не осознавала, что стала Интернет-звездой.
В 2017 году Галич познакомилась с Ивлеевой лично, подсобили фолловеры, которые подсказали блондинке заколлабиться со смешной брюнеткой. Так появился один из самых смешных вайнерских дуэтов Рунета.
Ида Галич и Настя Ивлеева. Фото: соцсети
Смешные ролики Галич и Ивлеевой очень быстро вирусились, принося обеим миллионные просмотры и сотни тысяч новых подписчиков. Девушки стали настоящими подругами, а также неплохо зарабатывали на съемках, в том числе, рекламных вайнов. По данным Forbes, в тот период ценник на пост у Галич стоил несколько сотен тысяч рублей, видео – миллион.
Правда, когда Ида Галич в 2020 году заняла третье место в рейтинге российских блогеров по версии Forbes, в запрещенном ныне Instagram с доходом в $0,85 млн, с Ивлеевой ее пути разошлись.
Ида Галич в шоу "Чепочем". Кадр из шоу
В 2017 году Галич завела канал на YouTube, чтобы развивать новые проекты. Она запустила рубрику «Чепочем», где вместе со звездами занималась разбором трендов в моде.
В 2019 году на канале состоялась премьера нового шоу «1-11» про состязание звезд и школьников. За несколько этапов приглашенные селебрити должны были продемонстрировать свои знания из школьной программы.
Ида Галич в шоу "1-11". Кадр из шоу
Через некоторое время Галич создала социальный проект на YouTube - «Незвездные флюиды», который тоже оказался успешным. А вот «Fake не Fake», в эфире которого участники пытались угадывать, какое из двух событий - ненастоящее, провалилось и очень быстро закрылось.
В 2021 году Галич запустила новый проект – «Есть вопросики». Звезды приходили к Иде, чтобы ответить на вопросы, интересующие поклонников, на тему карьеры, личной жизни, отношений и денег.
Ида Галич в шоу "Есть вопросики". Кадр из шоу
Все это время Галич не забывала про вайны, снимала их вместе с командой, а также приглашенными звездами. Например, с актером Борисом Дергачевым сняла серию комедийных роликов про мужа и жену.
Ида Галич и Борис Дергачев. Фото: соцсети
Телевидение
На телевидение Иду Галич пригласили уже состоявшейся знаменитостью. Карьеру на голубом экране она начала в 2017 году с проекта «Закулисье шоу «Успех», где общалась с участниками и раскрывала закадровый процесс вокального конкурса.
Ида Галич в шоу "Орел и Решка". Кадр из шоу
А в следующем году стала ведущей спецсезона тревел-шоу «Орел и решка» вместе с Жанной Бадоевой. Блогерше пришлось довольствоваться бюджетным маршрутом со 100 долларами в кармане по Кавказским Минеральным Водам.
В 2022 году Галич заменила Лену Летучую в проекте «Рогов +» на СТС, став соведущей стилиста Александра Рогова. Также звезда появилась в проекте НТВ «Аватар-шоу», но не на сцене, а в кресле члена жюри, по соседству с Марком Тишманом, Тимуром Батрутдиновым и Сергеем Лазаревым.
Музыка, другие проекты
В 2018 году Галич запела. На музыкальном фестивале «Маевка Лайв» она вышла на сцену с песней «Дима», на которую позднее был снят забавный клип с участием самой Иды, Дмитрия Маликова и Насти Ивлеевой. Положительные отклики на вокал воодушевили Иду, она вскоре записала песни «Ты попал» и «Найти тебя».
Ида Галич в клипе "Капельки". Кадр из клипа
Хитом стала песня «Предприниматель», которую Галич выпустила в следующем году. А в 2020-м совместно с группой «Хлеб» записала новый трек – «Капельки».
Осенью 2022 года Галич проявила себя в новом амплуа. Она стала автором идеи сериала «Капельник». Успех был оглушительный, рейтинги мини-сериала высокие, как и оценки критиков.
Ида Галич на шоу "Импровизация". Фото: соцсети
Галич регулярно приглашают в различные шоу на телевидении и в Сети. Comment Out, «Студия Союз», «Музыкальная интуиция» – эти и другие шоу пользуются популярностью не только у зрителей, но и у звезд. Весной 2023 года она стала участницей популярного шоу «Маска» на НТВ скрываясь в костюме Кактуса.
Личная жизнь
За личной жизнью яркой брюнетки ростом 170 см и весом 52 см миллионы поклонников следят с интересом. Известно, что на старте популярности Ида почти год встречалась с Дмитрием Дизелем, с которым познакомилась в соцсетях. Он даже снимался в ее вайнах, но отношения оказались недолговечными.
Ида Галич и Алан Басиев. Фото: соцсети
В конце 2017 года в жизни Иды появился Алан Басиев, они познакомились в московском ночном клубе, стали общаться, вскоре он позвал замуж. Свадьбы сыграли в мае 2018-го. В феврале 2020 года Галич стала мамой – у них с Басиевым родился сын Леон. В конце того же года семья распалась, инициатором развода выступил Алан.
Ида Галич с сыном Леоном. Фото: соцсети
В начале 2022 года Галич стала все чаще появляться в свете с блогером Стасом Круглицким. Правда, официально объявлять себя парой они не спешили, хотя каждый подтверждал, что влюблен. Но осенью звезды Интернета уже разошлись.
Стас Круглицкий. Фото: Global Look Press
Карьера сегодня
В 2023 году Галич покорила еще одну вершину. Она вписала в свою биографию актерский опыт: снялась в эпизоде нашумевшего сериала «Монастырь», получила главную роль в проекте «Юра дворник».
Также за последнее время Галич заметно преобразилась, сменив имидж, а также очень похудела. А следом показала новую фигуру и Настя Ивлеева – поклонники зашептались, что блондинка повторила да экс-подругой.
На личном фронте у Галич без перемен – она недавно призналась, что некоторое время продолжала встречаться с Круглицким, у них этакие свободные отношения. Больше бойфрендов в ее окружении не наблюдалось.