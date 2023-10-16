Из кавээнщиц в вайнерши: как Ида Галич стала звездой Интернета, заработала миллионы и с кем строила любовь

В 2002 году семья обосновалась в Москве, и здесь Ида окончила школу, предприняла попытку поступить в театральный вуз, но не прошла по конкурсу и по совету родителей стала студенткой Российского государственного торгово-экономического университета.

С детства Ида мечтала о популярности, собиралась стать стюардессой или артисткой. В вузе она начала играть в КВН, и осознала, что сцена – то, что нужно для реализации ее таланта.

КВН, «Comedy Баттл»

В 2011 году Галич с подругой Аленой Маковской основала команду КВН «Осенний поцелуй», выступала на фестивале Центральной лиги Москвы. В 2015 году уже в сборной «Москва не сразу строилась» юмористка сражалась за победу в Премьер-лиге. Команда тогда дошла до финала и заняла третье место.