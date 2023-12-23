Муцениеце призналась, что ее не взяли в сериал «Госпожа»: «Все снимают своих жен»

Агата Муцениеце стала гостьей в новогоднем выпуске передачи «Светла вокруг света». Она пообщалась со Светланой Бондарчук, Анфисой Чеховой и Андреем Григорьевым-Апполоновым.
Бывшую жену Павла Прилучного спросили, сталкивалась ли она с такими случаями, когда не получила роль, другая актриса ее не заслужила. Она заверила, что таких ситуаций было много, но самые обидные были две.
«Непонятно кто! Все снимают своих жен. Мне это надоело. Любовниц, сестер! Это панибратство мне надоело», – шутливо заявила звезда.
Так Агата отметила, что могла сыграть в сериале «Фигер», но роль досталась Саше Бортич. По ее словам, она бы сыграла лучше, точнее и вписалась бы в эпоху. Актриса призналась, что расстроилась, когда ее не утвердили.
Еще одно разочарование у нее случилось недавно, когда искали актрису в сериал «Госпожа», в котором в итоге сыграла Сабина Ахмедова. Муцениеце заверила, что легко бы снялась без одежды и считает, что дублеров использовать нельзя.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Я прямо мечтала, что это буду я. Сериал "Госпожа" писали мои друзья. Я пришла на пробы. Я е стала смотреть, потому что мне было больно. Мы там латекс надевали, плетки брали. Женщина была режиссером, мы все реетировали, классно получалось. Мне очень шел этот фиолетовый парик. В итоге меня не утвердила платформа», – сказала артистка.