Муцениеце призналась, что ее не взяли в сериал «Госпожа»: «Все снимают своих жен»

Так Агата отметила, что могла сыграть в сериале «Фигер», но роль досталась Саше Бортич. По ее словам, она бы сыграла лучше, точнее и вписалась бы в эпоху. Актриса призналась, что расстроилась, когда ее не утвердили.

Еще одно разочарование у нее случилось недавно, когда искали актрису в сериал «Госпожа», в котором в итоге сыграла Сабина Ахмедова. Муцениеце заверила, что легко бы снялась без одежды и считает, что дублеров использовать нельзя.

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