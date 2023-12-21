Галкин* вышел на связь из Израиля и сообщил о ракетных обстрелах: «Сейчас была тревога»

Максим Галкин* уже давно стал известным юмористом. Он больше 20 лет выступает на сцене. Многие его знают как мужа Аллы Пугачевой. Их пара давно стала главным предметом обсуждения в светских кругах. Примечательно, что уже больше года супруги живут за границей.
Сначала они находились в Израиле, а потом решили перебраться на Кипр. Там Примадонна растит двойняшек Лизу и Гарри. Но недавно пара прилетала в Тель-Авив к друзьям. А 21 декабря Галкин* снова неожиданно вышел на связь из Израиля.
На этот раз юморист поделился тревожной обстановкой и рассказал о том, что в январе отправится на гастроли. А вот концерты в Израиле перенесены на март.
«Только хотел записать видео, но сейчас была тревога. Много было ракет на центральную часть Израиля. Будем надеяться, что все целы и невредимы в Тель-Авиве и окрестностях», — пояснил артист.
«В конце января Пхукет и Паттайя, мои концерты, затем Бали, затем Австралия», — поделился муж Пугачевой.
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Поклонники были удивлены, что он находится не на Кипре. Многие предположили, что юморист там задержался по работе.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин* в Израиле. Фото: соцсети Максима Галкина*