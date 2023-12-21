Галкин* вышел на связь из Израиля и сообщил о ракетных обстрелах: «Сейчас была тревога»

Максим Галкин* уже давно стал известным юмористом. Он больше 20 лет выступает на сцене. Многие его знают как мужа Аллы Пугачевой. Их пара давно стала главным предметом обсуждения в светских кругах. Примечательно, что уже больше года супруги живут за границей.

Сначала они находились в Израиле, а потом решили перебраться на Кипр. Там Примадонна растит двойняшек Лизу и Гарри. Но недавно пара прилетала в Тель-Авив к друзьям. А 21 декабря Галкин* снова неожиданно вышел на связь из Израиля.