Беременная Ольга Дибцева появилась на премьере фильма «Холоп-2»

Ольга Дибцева больше 10 лет снимается в кино. Она уже поработала со многими известными актерами. Многие ее знают по фильму «Холоп», где она сыграла барышню Аглую Дмитриевну. Тогда она ждала своего первенца. У нее в 2019 году 26 декабря родилась дочка Серафима.

А теперь артистка появилась в продолжении комедии. И она приехала на закрытую премьеру фильма «Холоп-2» в Москве. Звезда появилась в черном платье, подчеркнув округлившийся живот.