Беременная Ольга Дибцева появилась на премьере фильма «Холоп-2»

Ольга Дибцева больше 10 лет снимается в кино. Она уже поработала со многими известными актерами. Многие ее знают по фильму «Холоп», где она сыграла барышню Аглую Дмитриевну. Тогда она ждала своего первенца. У нее в 2019 году 26 декабря родилась дочка Серафима.
А теперь артистка появилась в продолжении комедии. И она приехала на закрытую премьеру фильма «Холоп-2» в Москве. Звезда появилась в черном платье, подчеркнув округлившийся живот.
37-летняя Дибцева выглядела счастливой. Она с радостью пообщалась с прессой.
«Когда первая часть снималась, я ждала ребенка. На съемках второй части — тоже. К созданию второй части подошли более ответственно. Отмечу, что персонажи писались под актеров», — поделилась актриса.
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Поклонники были удивлены, когда она раскрыла беременность. Напомним, что в этом году звезда развелась с Романом Бочаровым. Она признавалась, что проблемы в браке начались еще полтора года назад. Ольга отмечала, что боролась за семью.
Ольга Дибцева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro