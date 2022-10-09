«Я – богиня»: Ольга Дибцева сняла свой первый полнометражный фильм

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Дибцева поблагодарила свою команду, которая помогла ей превратить личный опыт в фильм и исполнить свою мечту. Добавим, что ранее Ольга сняла несколько короткометражек, но впервые попробовала себя в роли режиссера полного метра.

Главную роль в картине сыграла Саша Бортич, вместе с ней снялись Антон Васильев, Антон Филипенко, комик Илья Соболев и Евгения Калинец. Фильм выйдет в прокат а начале 2023 года.