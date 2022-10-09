«Я – богиня»: Ольга Дибцева сняла свой первый полнометражный фильм

8 октября актриса Ольга Дибцева («Метод Лавровой», «Мылодрама», «Холоп») сообщила поклонникам о завершении съемок ее первого полнометражного фильма в качестве режиссера. Картина называется «Я – богиня».
«Я счастлива и одновременно грущу, что съемки закончились. Это было одно из лучших времен в моей жизни, - поделилась 36-летняя звезда в Telegram. - Еще когда училась в Московской школе кино на режиссера, я снимала документальный фильм про женские тренинги и девчонок, которые эти тренинги проходят. С тех пор мной завладела идея снять кино о таких женских тренингах-«сектах», потому что все, что там происходит, - это лютый треш. Там все, как я люблю - и смешно, и страшно, и хочется кричать «что *** (ругательство, - Прим. авт.)?»
Постановщица отметила, что для глубокого погружения в тему она сама проходила подобные тренинги и выполняла безумные задания коучей.
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Дибцева поблагодарила свою команду, которая помогла ей превратить личный опыт в фильм и исполнить свою мечту. Добавим, что ранее Ольга сняла несколько короткометражек, но впервые попробовала себя в роли режиссера полного метра.
Главную роль в картине сыграла Саша Бортич, вместе с ней снялись Антон Васильев, Антон Филипенко, комик Илья Соболев и Евгения Калинец. Фильм выйдет в прокат а начале 2023 года.