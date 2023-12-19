Агата Муцениеце ужаснулась обстановке в квартире мамы в Риге: «Там уже жить тяжело»

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она стала успешной актрисой. После развода с Павлом Прилучным ей пришлось вернуться в квартиру в Москве, где живет с дочкой Мией и сыном тимофеем.

Спустя два года она все же купила загородный дом, поэтому иногда отдыхает там. А недавно артистка съездила с наследниками на свою родину в Латвию. Она переживала, так как нужно было поменять паспорт сыну, который просрочился, а также заменить водительские права.