Агата Муцениеце ужаснулась обстановке в квартире мамы в Риге: «Там уже жить тяжело»

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она стала успешной актрисой. После развода с Павлом Прилучным ей пришлось вернуться в квартиру в Москве, где живет с дочкой Мией и сыном тимофеем.
Спустя два года она все же купила загородный дом, поэтому иногда отдыхает там. А недавно артистка съездила с наследниками на свою родину в Латвию. Она переживала, так как нужно было поменять паспорт сыну, который просрочился, а также заменить водительские права.
В Риге у Агаты живет мама. Именно у нее актриса остановилась вместе с детьми. Там также гостила ее сестра Санта. Жилье у родительницы звезды оказалось очень скромное. Там мебель, которой уже больше 10 лет, обои отклеиваются, а вся сантехника старая. Артистка стала уговаривать маму, чтобы она разрешила хотя бы обновить мебель на кухне.
«Целый разговор с мамой про кухню. Мам, ну представь, что мы тебе поменяем плитку, поставим шкафы», – сказала Муцениеце.
«Стены покрасим. Шкаф повесим, чтобы места стало больше и микроволновку туда можно быо поставить», – добавил маленький Тимофей.
«Зачем? У меня был шкаф. Я его убрала, чтобы вентиляция работала. Не надо мне», – ответила Нонна Николаевна.
« Почему-то людей не уговоришь никогда на перемены», – заявила актриса, закатывая глаза.
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Нонна Николаевна. Фото: кадр из влога «Честные будни Агаты»
Потом актриса завела беседу с детьми, что нужно что-то придумать, чтобы хотя бы на неделю вывезти маму из квартиры и за это время сделать там ремонт. Агата ужаснулась тому, что в комнате только старые вещи.
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«Надо просто ей сделать правильную планировку. Шкафы поменять, они уже умерли. Ванну поменять, туалет поменять. Там уже жить тяжело. Я там остаюсь — это невозможно», – заявила звезда.