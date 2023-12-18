Собчак призналась, что пополнела из-за проблем со здоровьем: «Немножко комплексую»

Ксения Собчак уже давно стала знаменитой. В 42 года она старается следить за модой и держать себя в форме. Телеведущая в последнее время часто экспериментирует с имиджем. Не раз ее подозревали в беременности.
Однако летом она опровергла все подозрения в интересном положении. Блондинка заверяла, что занимается спортом, но быть в форме с возрастом стало труднее. Для нового интервью звзеда встретилась со стилитом Кариной Негай. Она пришла в широких рваных джинсах и клетчатой рубашке.
По словам Ксении, она специально оделась так, словно вышла в магазин за кефиром. Телеведущая попросила эксперта собрать для нее более подходящий аутфит. Она призналась, что набрала вес.
«У меня есть небольшая проблема. Я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела. Я очень люблю быть худой и ненавижу жирных людей. И я немножко комплексую на эту тему. Как ты видишь, немного размахаечки, рубашечки», – пояснила Собчак.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Нигай подобрала для нее два образа. Она выбирала лук с белой рубашкой и кожанным жакетом и брюками. Но больше всего стилисту понравился второй вариант — костюм в кофейном цвете с голубой рубашкой.