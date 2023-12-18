Собчак призналась, что пополнела из-за проблем со здоровьем: «Немножко комплексую»

Ксения Собчак уже давно стала знаменитой. В 42 года она старается следить за модой и держать себя в форме. Телеведущая в последнее время часто экспериментирует с имиджем. Не раз ее подозревали в беременности.

Однако летом она опровергла все подозрения в интересном положении. Блондинка заверяла, что занимается спортом, но быть в форме с возрастом стало труднее. Для нового интервью звзеда встретилась со стилитом Кариной Негай. Она пришла в широких рваных джинсах и клетчатой рубашке.