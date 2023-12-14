Ксения Собчак рассказала, что планирует провести Новый год с семьей

Многие звезды стараются заработать на новогодних праздниках. Некоторые заняты на даже в праздничную ночь. Ксения Собчак тоже могла бы стать ведущей какого-нибудь новогоднего мероприятия и получить за это приличную сумму, однако с годами приоритеты блондинки очень изменились.

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На вопрос о том, как она планирует встретить 2024 год, Ксения не задумываясь ответила, что хочет провести праздник в кругу близких людей. К ним Собчак относит супруга Константина Богомолова, его дочь от Дарьи Мороз, своего сына Платона, свекровь и маму.

«Традиционно будем отмечать Новый год. Мы глобально переживаем довольно сложные времена, и когда ты ищешь комфорт и ощущение стабильности в своей семье, это то, что тебя спасает и в любой ситуации делает тебя сильнее», — сказала Ксения.

Источник: mk.ru