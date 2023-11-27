Как Мигель показал характер Алле Пугачевой, увидел настоящую Ольгу Бузову и покорил шоу-бизнес

Широкую известность танцор, хореограф и продюсер Мигель получил после участия в проектах «Фабрика звезд-5» и «Танцы». Он пользуется большим уважением в шоу-бизнесе не только благодаря своему таланту, но и прямолинейности.

Недаром однажды Алла Пугачева сказала артисту: «Ты своенравный. Это хорошо. Добьешься своего». О том, как своенравный артист сделал головокружительную карьеру – в материале Teleprogramma.pro.

Настоящее имя

Мигель появился на свет 21 июля 1982 года в подмосковном городе Химки. Настоящее имя артиста – Сергей Мигелевич Шестеперов, он так и записан в документах.

Детство

Его отец Мигель Фернандо Чамблен Месса, в честь которого танцор взял псевдоним, по происхождению кубинец, а мама Татьяна Сергеевна Шестеперова – русская.

Когда мальчику было три года, его отец должен был вернуться на Кубу, поскольку будучи иностранцем не мог оставаться в СССР. А его маме не разрешили выехать из Советского Союза. Отец хореографа приехал в Россию только спустя 33 года, и только тогда его родители смогли воссоединиться и целый месяц прожить вместе.

По словам хореографа, танцевать он начал еще с четырехлетнего возраста. В тот же период он осуществил свою первую постановку, соорудив декорации из стульев и штор и пригласив на свой первый спектакль родных и соседей.

А умение управлять своим телом впоследствии пригождалось ему в подростковом возрасте при покорении девчонок на дискотеках.