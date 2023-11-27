Как Мигель показал характер Алле Пугачевой, увидел настоящую Ольгу Бузову и покорил шоу-бизнес

Широкую известность танцор, хореограф и продюсер Мигель получил после участия в проектах «Фабрика звезд-5» и «Танцы». Он пользуется большим уважением в шоу-бизнесе не только благодаря своему таланту, но и прямолинейности.
Недаром однажды Алла Пугачева сказала артисту: «Ты своенравный. Это хорошо. Добьешься своего». О том, как своенравный артист сделал головокружительную карьеру – в материале Teleprogramma.pro.
Настоящее имя
Мигель появился на свет 21 июля 1982 года в подмосковном городе Химки. Настоящее имя артиста – Сергей Мигелевич Шестеперов, он так и записан в документах.
Детство
Его отец Мигель Фернандо Чамблен Месса, в честь которого танцор взял псевдоним, по происхождению кубинец, а мама Татьяна Сергеевна Шестеперова – русская.
Когда мальчику было три года, его отец должен был вернуться на Кубу, поскольку будучи иностранцем не мог оставаться в СССР. А его маме не разрешили выехать из Советского Союза. Отец хореографа приехал в Россию только спустя 33 года, и только тогда его родители смогли воссоединиться и целый месяц прожить вместе.
По словам хореографа, танцевать он начал еще с четырехлетнего возраста. В тот же период он осуществил свою первую постановку, соорудив декорации из стульев и штор и пригласив на свой первый спектакль родных и соседей.
А умение управлять своим телом впоследствии пригождалось ему в подростковом возрасте при покорении девчонок на дискотеках.
Мигель. Фото: соцсети артиста
«Меня ненавидели пацаны всех классов. Они меня хотели уничтожить просто. Ненавидели», - однажды признался Мигель.
Когда Сергей учился в пятом классе, мама отдала его в балетную школу «Фуэте». Однако спустя три года парень бросил студию. Последние классы в школе Мигель заканчивал экстерном.
Первые успехи. Мюзиклы
С самого раннего возраста парень мечтал танцевать в Большом театре. И переехав в Москву, планировал получить образование в хореографическом училище. Однако юного таланта не интересовал классический и народный танец.
Вдохновленный танцевальным мастерством Майкла Джексона, он создал свое авторское направление, которое в полной мере раскрывало его внутренний потенциал. Чуть позже Мигель отучился в Московском государственном институте культуры, на хореографическом отделении.
Свою танцевальную карьеру Сергей начинал с мюзиклов. Так, в 1999 году он танцевал в популярном мюзикле «Метро», а в 2002-м году в знаменитой постановке «Собор Парижской богоматери», где играл на протяжении двух лет.
Затем Мигель принимал участие в мюзикле «Ромео и Джульетта», который завершил данный этап в карьере артиста танца. Однажды его просто выгнали из постановки за очередное опоздание на репетицию. Видимо, судьба подталкивала его к новым свершениям.
«Фабрика звезд – 5»
В 2004 году Мигель попал в команду проекта «Фабрика звезд –5», который в то время курировала Алла Пугачева. Несмотря на весьма средние вокальные данные, артист участвовал в шоу именно как певец.
В этом сезоне также принимали участие Наталья Подольская, Елена Кукарская, Константин Легостаев, Руслан Масюков, Михаил Веселов. А первое место тогда завоевала певица Виктория Дайнеко.
Мигель на «Фабрике звезд-5». Фото: Первый канал
Мигель запомнился зрителям того времени по исполнению композиций «Песня настоящего фаната Кайли Миноуг», «О ней» и «Только такую». Но особенно телезрителей впечатлил его дуэт с Аллой Пугачевой на песню «Кафешка».
Участие в «Фабрике звезд» сделало Мигеля узнаваемым, и он даже участвовал в годовом гастрольном туре вместе с другими «фабрикантами» того сезона. Но артист не стал развивать музыкальную карьеру, поскольку понял, что каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше.
Отношения с Аллой Пугачевой и другими артистами
После «Фабрики» Мигель продолжил сотрудничество с Аллой Пугачевой. Как рассказывал артист, он несколько раз работал хореографом-постановщиком на «Рождественских встречах» и замечал, как певица может обращаться с теми, с кем она вместе работает.
«Я видел артистов, которые стояли на сцене, опустив головы, и которых она отчитывала. Целый ряд артистов, - вспоминал Мигель в интервью изданию Peopletalk. - А потом они все ко мне подходили и говорили: «Мигель, не обращай внимание, все нормально». А я им сказал: «Для вас нормально, для меня – нет. Я не могу так». Вот после этого я и ушел. Для меня это неприемлемо».
Впрочем, по словам Мигеля, конкретно те «Рождественские встречи» он все-таки довел до конца. Остаться его уговорила ассистентка Аллы Борисовны.
Кстати, сама Примадонна оценила твердый характер Мигеля и потом сказала ему: «Ты, конечно, своенравный. Это хорошо. Это значит, что ты добьешься своего».
Мигель с Аллой Пугачевой на «Фабрике звезд – 5». Фото: Первый канал
Как рассказывал Мигель изданию Peopletalk, одно время он был вдохновлен тем, что предстояло поставить номер для певицы Лолиты. Артистка очень нравилась хореографу. Певица должна была выступать под песню «Владимирский централ» Михаила Круга. И Мигель решил поставить для нее номер в стиле тюремного танго.
По словам артиста, когда Лолита увидела декорации, то начала громко возмущаться, используя нецензурную лексику:
«Что это за …, уйдите все отсюда, вы что, не понимаете, какую я песню пою, вы что, слова не знаете?», - говорила она.
«Я ответил, мол, может, вы посмотрите сначала, а потом примите решение?», «Уберите все … со сцены», - не унималась Лолита.
После этого Мигель отметил, что и близко не подойдет к этой артистке. Зато хореографа приятно удивила Ольга Бузова. Как оказалось, певица очень трудолюбивая, простая в общении и старается слушаться профессионалов, а не гнуть свою линию.
«Помню, она меня поразила, когда я ставил номер в цирке, и Оля сама, без страховки, выполняла номер на трапеции. Пробовала, не получалось, пробовала снова», - признался Мигель в интервью тому же Peopletalk.
Другие проекты
Мигель – хореограф-постановщик многих громких проектов, например, циркового шоу «Тайны слонов-великанов», показов, фестивалей, видеоклипов, фильмов. Так, он принимал участие в создании комедий «Гитлер Капут», «Весельчаки», «Ржевский против Наполеона».
В 2011 году Мигель выступил в качестве продюсера музыкальной группы «Нереальные пацаны». Коллектив получил признание на фестивале «Crimea Music Fest» и премию «Золотая звезда Аллы Пугачевой».
Кадр из фильма «Ржевский против Наполеона»
Известный танцор неоднократно принимал участие в таких передачах, как «Что было дальше» и Comedy club.
Интересен опыт Мигеля в шоу-променаде «Письма», над которым он работал в соавторстве с венгерским режиссером Балажи Бараньяи. В основу проекта легли письма Франца Кафки, Поля Верлена, Джуди Гарланд, Фриды Кало, Федора Достоевского и других знаменитых личностей ушедшей эпохи.
«Танцы»
Новым витком биографии Мигеля стало его участие в качестве представителя жюри шоу «Танцы» на канале ТНТ. Этот проект действительно добавил хореографу медийности. В состав жюри также вошли хореограф Егор Дружинин и юморист Сергей Светлаков. Кроме того, приглашенными представителями жюри становились Павел Воля, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Елка и другие артисты.
Конкурс состоял из четырех этапов: сначала во всех городах проходили кастинги, в ходе которых отбирались танцоры. Затем они принимали участие в конкурсных концертах, а потом плавно продвигались к финалу. В ходе отборочного тура создавались две команды по 12 человек в каждой. Наставниками каждой из них были Мигель и Егор Дружинин.
В ходе конкурса танцоры демонстрировали мастерство владения разными стилями, а также соревновались в импровизациях.
В первом сезоне победил протеже Егора Дружинина Ильшат Шабаев, а вот во втором – подопечный Мигеля Максим Нестерович. Как и в «Фабрике звезд», в конце каждого сезона танцоры ехали в гастрольный тур, в ходе которых посещали больше сотни городов.
Продюсера шоу «Танцы» Вячеслав Дусмухаметова трижды номинировали на премию «ТЭФИ», а Ляйсан Утяшева получила статуэтку в номинации «Лучшая ведущая года».
Мигель в шоу «Танцы». Фото: телеканал ТНТ
В 2016 году на экраны вышли дополнительные выпуски шоу под названием «Битва сезонов», а во второй половине этого же года третий сезон проекта. Кстати, в нем снова победил участник команды Мигеля Дмитрий Щебет.
В 2017 году в составе жюри Егора Дружинина сменила Татьяна Денисова. А победителем четвертого сезона, проходившего в этом году, вновь стал Виталий Уливанов из команды Мигеля.
В 2018 году в проект вновь вернулся Егор Дружинин, который вновь стал наставником наряду с Мигелем и Татьяной Денисовой. Последний сезон шоу вышел на экраны в 2020 году.
Однако в 2021 году на канале ТНТ вышел проект «Новые танцы», который отличался от своего предшественника тем, что участникам необязательно было демонстрировать владение всеми танцевальными стилями. Достаточно было показать себя только в одном, который ближе всего участнику.
Наставником этого шоу вновь стал Мигель, которому помогали другие звезды шоу-бизнеса: Клава Кока, Даня Милохин, Елка, Юлия Ахмедова и т.д.
Личная жизнь
Личная жизнь Мигеля скрыта за семью замками. Правда, однажды он все-таки проговорился, что 11 лет встречался с одной девушкой. А после расставания с ней не видел ничего предосудительного в случайных связях. Более того, он весьма философски относится к таким романтическим приключениям.
«Я знаю, что коллекционирую в тот момент, когда у меня происходит одноразовый секс. Мне нравится то, как это начинается, доходит до определенного пика и заканчивается, - признавался Мигель в одном из своих интервью. - Потому что в этот период ты проживаешь маленькую жизнь с человеком. Вот когда такие истории случались, мне было очень приятно».
Ходили слухи, что у Мигеля были романы с танцовщицей Анастасией Вядро, певицей Натальей Гордиенко, Лерикой Голубевой из «Фабрики звезд». Однако в итоге ни одна из этих сплетен не подтвердилась. А вот певица Светлана Светикова призналась, что первый ее поцелуй был именно с Мигелем.
Мигель. Фото: личная страница во ВКонтакте
«Мы были влюблены друг в друга. Сейчас мы до сих пор сохраняем очень близкие дружеские отношения. Мы родные люди. Я очень его люблю и уважаю», — рассказала певица журналистам.
Трудно сказать, встречается ли Мигель с кем-то сейчас. По крайней мере, в 2020 году он признавался, что одинок и осознал свою полиаморность (система взглядов, допускающая возможность существования любовных отношений с несколькими людьми одновременно – прим. ред).
Как рассказал Мигель, на протяжении 11 лет он хранил верность девушке, с которой был в отношениях, но теперь не видит в этом смысла. А вот детей танцор хочет.
Кстати, во ВКонтакте можно найти фото Мигеля с девушкой, сидящей рядом с ним на скамейке. Снимок лаконично подписан: «С моей». А что значит «С моей», так и осталось загадкой. Но судя по всему, снимок шуточный и просто создает интригу.
Мигель. Фото: личная страница во ВКонтакте
Рост и вес
Рост Мигеля - 175 сантиметров. вес - 67 килограммов.
Мигель сейчас
Недавно хореограф поставил иммерсивный спектакль с участием детей «Девочка со спичками», о чем рассказал на своей странице во ВКонтакте. Также Мигель представил в Интернете новое танцевальное шоу Kill-off. Так что он всегда идет только вперед!
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