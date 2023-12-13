Елена Малышева сообщила, что ее маму снова госпитализировали

Малыш отметил, что успел помочь маме, поиграл с сестрой и даже читал. Малышева не стала скрывать, что список дел мальчика ее растрогал. Она заверила, что такой список хорошо вести и взрослым.

Сама телеведущая рассказала о планах на день. Она призналась, что посетить свой медицинский центр, а также уделит время пациентам. Елена Васильевна назвала счастьем свою профессию.

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Она заговорила про маму, которая оказалась в больнице. Телеведущая дала понять, что состояние ее родственницы не улучшилось.