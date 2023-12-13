Елена Малышева сообщила, что ее маму снова госпитализировали

Елена Малышева является известной телеведущей. Она много лет ведет передачи о здоровье. Уже давно Малышева заботится о своей пожилой маме Галине Александровне. В ноябре 90-летняя родительница врача-терапевта ослабла и попала в больницу. Она проходила лечение больше месяца.
А 13 декабря стало известно, что ее снова госпитализировали. Сама Елена Васильевна рассказал о случившемся, когда заговорила про внука. Она показала список дел, который составил пятилетний Артур.
Малыш отметил, что успел помочь маме, поиграл с сестрой и даже читал. Малышева не стала скрывать, что список дел мальчика ее растрогал. Она заверила, что такой список хорошо вести и взрослым.
Сама телеведущая рассказала о планах на день. Она призналась, что посетить свой медицинский центр, а также уделит время пациентам. Елена Васильевна назвала счастьем свою профессию.
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Она заговорила про маму, которая оказалась в больнице. Телеведущая дала понять, что состояние ее родственницы не улучшилось.
«Еще я сегодня заеду к маме. Она в больнице. Это не доброе дело. Это то, без чего невозможно дышать. Вот так потихоньку и накопится на одну маленькую страничку. А вы? Совершите, пожалуйста доброе дело!» — сказала Малышева.