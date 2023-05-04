Странности и скандалы Елены Малышевой: почему звезду «Жить здорово!» одни любят, а другие — ненавидят

Для Елены Малышевой нет «неудобных» или «стыдных» тем: она откровенно говорит обо всем, что касается человеческого организма. И нередко получает за это волну хейта: зрители порой не на шутку обижаются.
Младшая в семье
Елена Малышева (в центре, в очках) в детстве с родителями, братом и сестрой. Фото: соцсети
Елена Шабунина (так звучит ее девичья фамилия) родилась 13 марта 1961 года в городе Кемерово, в семье врачей. Некоторые приписывают ей еврейские корни, на самом же деле она — русская по национальности. Вместе с Еленой, точнее, на полчаса раньше, на свет появился мальчик — ее брат-близнец Алексей. Так Елена стала третьим ребенком в семье — у родителей к тому времени уже была дочь Марина.
Дети росли шумными и порой непослушными, как в любой семье. Елена охотно училась в школе, но вовсе не была «заучкой» — нередко нарушала дисциплину, а с братом и сестрой и вовсе могла подраться. Родители относились к этим инцидентам с пониманием, только всегда повторяли детям: они не должны обижаться друг на друга, ведь они самые близкие люди.
Строгое воспитание
Уже после седьмого класса Лена начала подрабатывать на каникулах — санитаркой в больнице, где ее мама была заведующей инфекционным отделением. И брат работал там же — дворником. На этом настояли родители: им было важно, чтобы дети с ранних лет приучались к труду.
Кроме того, и Лене, и Марине не позволялось пользоваться косметикой, девочек не баловали нарядами, но в то же время Лена всегда чувствовала любовь родителей. Она носила очки, не отличалась стройной фигурой и не занималась спортом, но папа часто называл дочку красавицей.
На выборе мединститута настояли родители
Елена Малышева в молодости. Фото: Global Look Press
После окончания школы Елена хотела стать журналисткой, но родители настояли на мединституте. И спустя годы она сказала им «спасибо» — медицина оказалась ее призванием. После аспирантуры какое-то время Малышева работала врачом-терапевтом в обычной поликлинике.
При этом она успевала работать над диссертацией, которую молодой врач с блеском защитила в 1987 году — и стала кандидатом медицинских наук. К тому времени Елена Васильевна уже работала во Втором мединституте имени Пирогова. Но однажды ей пришлось уйти с работы: маленький сын Василий много болел, потом перенес операцию…
Первые опыты на телевидении
Елена Малышева в передаче «Жить здорово!». Фото: Global Look Press
Чтобы оздоровить малыша, Елена на время уехала с ним на родину — в Кемерово. Там был другой климат. Там были родители — они помогали ухаживать за мальчиком и воспитывать его. Там же, в Кемерово, Елена впервые появилась на телеэкране. А началось все с того, что она однажды задумалась: почему на телевидении почти нет хороших познавательных программ на тему здоровья?
Ее познакомили с редакторами местного ТВ, и скоро обаятельная молодая мама уже вела передачу «Рецепт», а потом — «Лазарет». Вскоре пришла пора возвращаться в Москву, к мужу. Но Елена понимала: она уже не сможет без телевидения. И устроилась на канал РТР — стала ведущей передачи «Врача вызывали?», а потом перешла на ОРТ, в программу «Здоровье» — стала рассказывать о профилактике болезней и о том, как сохранить здоровье.
Доктор медицинских наук
В то же время она продолжала работать над докторской диссертацией, и в 2007 году защитила ее и стала членом Академии российского телевидения. Популярность ее программы росла с каждым выпуском: многие зрители были рады тому, что на ТВ вновь выходит программа «Здоровье», которую так любили советские зрители. Когда-то ее вела Юлия Белянчикова, и зрители находили сходство между ней и Малышевой.
«Жить здорово!» — идея из Америки
Елена Малышева в передаче «Жить здорово!». Фото: Global Look Press
В 2010 году Малышева появилась перед зрителями в совершенно новом проекте под названием «Жить здорово!» Идею она позаимствовала у американцев, уж очень ее впечатлил опыт этой страны: находясь в США на обучении, Елена Васильевна была потрясена тем, насколько серьезно и граждане, и власти страны относятся к здоровью, сколько популярных программ там идет на эту тему. И она воспользовалась этими идеями, вернувшись на родину.
Правда, ее программа не стала калькой с американской, потому что Малышева подошла к делу творчески и все придумала сама. Программа «Жить здорово!» получилась несколько в стиле 60-х: с яркими декорациями и позитивной атмосферой.
Многие критикуют Малышеву за вычурные наряды и яркий макияж: порой это выглядит неуместно и странно. Впрочем, в СМИ предполагают, что стремление ведущей нарядно одеваться — некая компенсация за детство со строгими родителями, когда ей приходилось повсюду ходить в школьной форме и без косметики.
Скандалы и критика возмущенных зрителей
Фото: кадр из передачи «Жить здорово!»
Вскоре «Жить здорово!» стала одной из самых популярных в России передач. В то же время все чаще звучали возмущенные голоса: Малышеву обвиняли в том, что она слишком фривольно рассказывает об интимных проблемах, используя при этом неуместные театрализованные постановки.
Однажды на передаче, посвященной необычным детям, была использована заставка со словами «Мой ребенок — идиот». Это вызвало возмущение родителей детей с аутизмом: они потребовали не применять оскорбительных терминов. Буря негативных эмоций обрушилась на ведущую после выпуска, в котором она заявляла: оптимальный возраст для выхода на пенсию — 67 лет.
Секрет диеты Елены Малышевой
В 2012 году зрители увидели новую программу — «Диета Елены Малышевой», а в 2019-м участники шоу «Сбрось лишнее» под руководством Малышевой активно худели, борясь за главный приз — миллион рублей. В Москве открылся «Медицинский центр Елены Малышевой». В 2018 году популярная ведущая сбросила 10 кг, при росте 168 см она стала весить 63 кг. Добиться такого результата ей помогла дробная диета: одна порция должна быть объемом не больше стакана.
Доходы «теледоктора»
Елена Малышева в своем доме. Фото: Global Look Press
Елена Малышева — хозяйка огромной бизнес-империи: она владеет несколькими околомедицинскими компаниями. Помимо московской недвижимости, у нее имеется роскошный особняк в пригороде Нью-Йорка стоимостью 6 миллионов долларов: в нем больше 20 комнат, он расположен посреди участка в один гектар и обнесен высоким забором. Своим сыновьям она купила по квартире — их оценивают в 5 миллионов долларов каждую.
Муж, дети и внуки
Елена Малышева с мужем — Игорем Малышевым. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»
О личной жизни Елены Малышевой никогда не ходили слухи и сплетни — даже самым активным недоброжелателям попросту нечего сказать на эту тему. Воспитанная родителями в строгости, она не ходила по барам и вечеринкам, а, познакомившись в московской аспирантуре с Игорем Малышевым, почти сразу вышла за него замуж. В 1988 году родился их старший сын Юрий, через два года — младший, Василий.
Сыновья Елены Малышевой. Фото: кадр из программы «Честное слово»
Юрий получил медицинское образование, сейчас он работает в передаче «Жить здорово!» креативным продюсером, в его семье подрастают двое сыновей — Игорь и Артур, а недавно родилась еще и дочка. Младший сын «теледоктора», Василий, предпочел профессию юриста. Муж Елены Васильевич, Игорь Малышев, как и она, — доктор медицинских наук
Куда исчезло шоу «Жить здорово!»
Доктор Малышева продолжает научные изыскания: она опубликовала больше 50 работ на медицинские темы. Она удостоена нескольких правительственных наград за вклад в развитие российского телерадиовещания. Елена Васильевна продолжает заведовать своей клиникой, а кроме того – отвечает на медицинские вопросы, которые россияне задают ей в соцсетях.
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Что же касается шоу «Жить здорово!», то оно, как и некоторые другие развлекательные программы, в начале 2022 года исчезло из эфира. Впрочем, через короткое время зрители вновь смогли смотреть «Жить здорово!». И сегодня в программе, как и прежде, поднимаются самые разные – порой «неудобные» и «запретные» вопросы. Доктор Малышева с готовностью отвечает на все, что интересует людей, не стесняясь называть вещи своими именами.