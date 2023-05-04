Странности и скандалы Елены Малышевой: почему звезду «Жить здорово!» одни любят, а другие — ненавидят

Елена Шабунина (так звучит ее девичья фамилия) родилась 13 марта 1961 года в городе Кемерово, в семье врачей. Некоторые приписывают ей еврейские корни, на самом же деле она — русская по национальности. Вместе с Еленой, точнее, на полчаса раньше, на свет появился мальчик — ее брат-близнец Алексей. Так Елена стала третьим ребенком в семье — у родителей к тому времени уже была дочь Марина.

Дети росли шумными и порой непослушными, как в любой семье. Елена охотно училась в школе, но вовсе не была «заучкой» — нередко нарушала дисциплину, а с братом и сестрой и вовсе могла подраться. Родители относились к этим инцидентам с пониманием, только всегда повторяли детям: они не должны обижаться друг на друга, ведь они самые близкие люди.

Строгое воспитание

Уже после седьмого класса Лена начала подрабатывать на каникулах — санитаркой в больнице, где ее мама была заведующей инфекционным отделением. И брат работал там же — дворником. На этом настояли родители: им было важно, чтобы дети с ранних лет приучались к труду.

Кроме того, и Лене, и Марине не позволялось пользоваться косметикой, девочек не баловали нарядами, но в то же время Лена всегда чувствовала любовь родителей. Она носила очки, не отличалась стройной фигурой и не занималась спортом, но папа часто называл дочку красавицей.

На выборе мединститута настояли родители

