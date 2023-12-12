Анастасия Волочкова уверена, что в 2024 году состоится ее свадьба

Анастасия Волочкова раньше была солисткой Большого театра. Теперь она создает свои постановки. Недавно артистка представила шоу «Одержимость». Лишь в личной жизнь блондинка никак не обретет счастья. Официально замужем она не была.
Но Анастасия облачалась в наряд невесты для предпринимателя Игоря Вдовина, но потом выяснилось, что брак был фиктивным. Последние романы звезда были короткими. Однако в 47 лет она не теряет надежды, что у нее появится семья.
Недавно в особняк Волочковой приезжала ее подруга Елена. Она вручила хозяйке дома букет белых роз, который похож на свадебный.Артистка решила, что это символично. А поклонники заподозрили, что балерина прячет нового возлюбленного.
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«Я сказала Лене, что мне и ей надо замуж. Сейчас мы женщины свободные, но уверена, что скоро все изменится. Поэтому букетик, который она привезла, неспроста так похож на свадебный. Это символично.
Следующий год Дракона мой, и я верю, что мой союз с самым лучшим человеком на земле состоится. Я выйду замуж», — поделилась звезда, пишет KP.RU.