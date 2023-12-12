Анастасия Волочкова уверена, что в 2024 году состоится ее свадьба

Анастасия Волочкова раньше была солисткой Большого театра. Теперь она создает свои постановки. Недавно артистка представила шоу «Одержимость». Лишь в личной жизнь блондинка никак не обретет счастья. Официально замужем она не была.

Но Анастасия облачалась в наряд невесты для предпринимателя Игоря Вдовина, но потом выяснилось, что брак был фиктивным. Последние романы звезда были короткими. Однако в 47 лет она не теряет надежды, что у нее появится семья.