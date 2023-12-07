Волочкова заявила, что в шоу-бизнесе завидуют ее шпагатам

А вот в интервью Волочкова решила пояснить, почему над ней так часто насмехаются коллеги и все, кто относится к шоу-бизнесу. Она отметила, что так себя ведут те, кто ей завидует. В первую очередь она имела в виду людей, которые не могут повторить ее легендарный шпагат, который даже попал в Книгу рекордов России. Артистка дала совет тем, кто не может похвастаться подобными достижениями.

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«Понимаешь, этот шоу-бизнес — это же не Анастасия Волочкова! Вот почему весь шоу-бизнес завидует шпагату Волочковой. И вам хочу сказать, шоу-бизнес, если вы не умеете грациозно сделать шпагат Волочковой, который вошел в Книгу рекордов России по своей цитируемости, стройности и длине, то делайте его хотя бы руками», — заявила она 5-tv.ru на музыкальном шоу «Звезды хайпа».

Напомним, что Волочкова не раз сталкивалась с хейтом. Ее подвергают критике за смелые наряды, пикантные фото. Не раз она оказывалась под прицелом камер, когда находилась в нетрезвом состоянии. Поэтому балерина часто закрывает комментарии в соцсетях, чтобы избежать осуждений. Также она и ранее отмечала, что колкие комментарии ей пишут только те, кто завидуют ее роскошной жизни.